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南韓憲法法院審理彈劾 調查小組要尹錫悅18日到案 不配合恐被捕

編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅14日遭國會表決通過彈劾後發表演說。(路透)
南韓總統尹錫悅14日遭國會表決通過彈劾後發表演說。(路透)

韓聯社報導，南韓憲法法院正式啟動總統尹錫悅彈劾案審理程序，當地時間16日上午10時召開首次法官會議，憲法法院將在180天內做出裁決，結果最快明年5至6月出爐；另外，聯合調查小組表示已經要求尹錫悅18日上午10時到案說明。

南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院隨即受理，並於16日展開首次法官會議，預計討論審理日期、審查相關證據的程序及其他事項。法院將在會後公布會議結果，但根據憲法法院法，審議日程可能不會公開，因為該內容屬於機密。

在憲法法院完成準備工作後，彈劾聽證會將以公開方式進行。原則上，尹錫悅需出席聽證會。

而法院在受理彈劾案後有至多180天決定是否維持國會的決議，或讓尹錫悅復職，即明年6月中旬之前做出最終裁決。如果決議彈劾尹錫悅，尹錫悅將成為繼2017年前總統朴槿惠之後第二位被罷免的總統，屆時南韓將在60天內進行總統補選。

另外，由警方、反貪腐機構以及國防部調查單位組成的聯合調查小組16日表示，將以內亂罪和濫用職權罪，要求尹錫悅於18日到案說明。

而尹錫悅15日拒絕接受檢方傳喚，檢方預計16日將再次發出傳票。

報導指出，如果尹錫悅持續拒絕檢方傳喚，或者拒絕聯合調查小組要求到案接受調查，法庭可對他發出逮捕令。

尹錫悅 彈劾 南韓

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