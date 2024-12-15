有人丟手榴彈！泰節慶活動傳爆炸3死48傷 逮2嫌

泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、48人受傷。（美聯社）

泰國 達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，有人將自製手榴彈擲向舞台區域聚集的人群，造成3人死亡、48人受傷，其中4人傷勢嚴重；當局拘捕2名青少年疑犯，相信事件源自當地幫派衝突，有幫派成員尋求報復。

當地媒體報導，事發地點位於烏姆潘縣一年一度的「Amazing Umphang」節慶活動現場，事發時間約13日晚間11時半左右，當時舞台周邊聚集不少民眾欣賞傳統舞蹈表演，結果有青少年突然朝擁擠的舞台區域投擲手榴彈，引發爆炸。

烏姆潘縣縣長瑪諾特表示，事發活動在當地規模較大，從周日即12月8日開始，一直持續至本周六。該活動設有多個舞台，爆炸發生在其中一個舞台上。

一名與警方關係密切的消息來源稱，兩名分別為16歲和17歲的克倫族青少年13日深夜遭到逮捕，因涉嫌參與手榴彈襲擊而被訊問，其中一人坦承犯案，另一人則否認與此事有關。

名為喬里圖的克倫族少年被捕後承認，自己事發時在背包中裝有自製爆炸物，事件源自他所屬幫派在上月慶祝傳統節日水燈節期間，與敵對幫派發生爭執，因此尋求報復。該名少年今年2月曾因涉毒品 問題被泰國警方拘捕。

據報導，該土製手榴彈由簡易爆炸裝置引發，爆炸威力驚人，現場多處留有血跡，事發後有傷者即場接受急救，兩人據報當場死亡，其餘在接受急救後送院，第三名死者在當地一間醫院宣告不治。警方證實，還有48人受傷，重傷者中包括一名14歲少年。

泰國總理貝東塔在社群媒體 向死者家屬表示最深切慰問，並下令警方迅速調查事件。

達府警方正調查活動主辦方是否制訂適當的安保計畫，不排除採取懲罰措施。