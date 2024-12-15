我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

有人丟手榴彈！泰節慶活動傳爆炸3死48傷 逮2嫌

編譯徐榆涵／綜合14日電
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、48人受傷。（美聯社）
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、48人受傷。（美聯社）

泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，有人將自製手榴彈擲向舞台區域聚集的人群，造成3人死亡、48人受傷，其中4人傷勢嚴重；當局拘捕2名青少年疑犯，相信事件源自當地幫派衝突，有幫派成員尋求報復。

當地媒體報導，事發地點位於烏姆潘縣一年一度的「Amazing Umphang」節慶活動現場，事發時間約13日晚間11時半左右，當時舞台周邊聚集不少民眾欣賞傳統舞蹈表演，結果有青少年突然朝擁擠的舞台區域投擲手榴彈，引發爆炸。

烏姆潘縣縣長瑪諾特表示，事發活動在當地規模較大，從周日即12月8日開始，一直持續至本周六。該活動設有多個舞台，爆炸發生在其中一個舞台上。

一名與警方關係密切的消息來源稱，兩名分別為16歲和17歲的克倫族青少年13日深夜遭到逮捕，因涉嫌參與手榴彈襲擊而被訊問，其中一人坦承犯案，另一人則否認與此事有關。

名為喬里圖的克倫族少年被捕後承認，自己事發時在背包中裝有自製爆炸物，事件源自他所屬幫派在上月慶祝傳統節日水燈節期間，與敵對幫派發生爭執，因此尋求報復。該名少年今年2月曾因涉毒品問題被泰國警方拘捕。

據報導，該土製手榴彈由簡易爆炸裝置引發，爆炸威力驚人，現場多處留有血跡，事發後有傷者即場接受急救，兩人據報當場死亡，其餘在接受急救後送院，第三名死者在當地一間醫院宣告不治。警方證實，還有48人受傷，重傷者中包括一名14歲少年。

泰國總理貝東塔在社群媒體向死者家屬表示最深切慰問，並下令警方迅速調查事件。

達府警方正調查活動主辦方是否制訂適當的安保計畫，不排除採取懲罰措施。

泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、48人受傷...
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、48人受傷。（美聯社）

泰國 社群媒體 毒品

上一則

尹錫悅遭彈劾停職／國會前示威者歡呼：人生最快樂一刻

下一則

尹錫悅遭彈劾停職／執政黨倒戈 3個原因風向轉變

延伸閱讀

有人丟手榴彈…泰國達府節慶活動傳爆炸 至少3死、數十人傷

有人丟手榴彈…泰國達府節慶活動傳爆炸 至少3死、數十人傷
美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程

美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程
調查3年半 紐約皇后區地檢破獲幫派 起訴11人

調查3年半 紐約皇后區地檢破獲幫派 起訴11人
聯合國認證 泰國「冬蔭功」酸辣蝦湯列文化遺產

聯合國認證 泰國「冬蔭功」酸辣蝦湯列文化遺產

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00
敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

2024-12-07 11:56

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注