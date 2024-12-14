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南韓憲法法院受理尹錫悅彈劾案決議文 若判決成立最遲明年8月改選總統

編譯周辰陽／即時報導
南韓國會事務總長金敏基（中）14日向總統辦公室遞交尹錫悅總統彈劾決議文之前，向記者發表講話。（歐新社）
南韓國會事務總長金敏基（中）14日向總統辦公室遞交尹錫悅總統彈劾決議文之前，向記者發表講話。（歐新社）

南韓國會14日通過彈劾尹錫悅總統，憲法法院已受理決議文，啟動彈劾案審理程序。韓媒指出，最晚在2025年5月至6月會有結果。如果判決彈劾成立，最遲同年8月舉行總統大選。

韓聯社報導，南韓憲法法院於14日晚上6時15分受理國會法治司法委員會主席鄭清來提交的彈劾決議文正本。憲法法院相關人士透露，代理院長文炯培立即召集憲法法院法官於16日上午10時開會，討論彈劾案審理日程。

文炯培表示，將迅速公正審理尹錫悅彈劾案。

憲法法院將指定負責準備程序與調查證據的2名預審法官，並由憲法研究官組成法理研討工作小組。據報導，憲法法院法官已各自著手研討彈劾案，但尚未敲定主審法官。

南韓中央日報指出，南韓憲法法院依照法規有180天的時間進行審理，亦即判決最晚預計會在2025年6月11日左右出爐。但為了減少施政空白，相關程序可能會加速進行，如盧武鉉彈劾案用了63天，朴槿惠彈劾案則用了92天，因此尹錫悅彈劾案審理時間可能不會用滿180天，此次案由又是「宣布戒嚴」引發的政治爭議，事實比較明確，憲法法院可能會加速審理程序。

若憲法法院判決彈劾案成立，則須在60天內提前改選總統，意味著最遲在2025年8月投票。上一位因彈劾而最終提前下台的朴槿惠總統是在2016年12月9日遭到彈劾，憲法法院2017年3月10日判決成立，同年5月9日舉行了總統大選。

如果憲法法院判決駁回，尹錫悅將立即恢復總統職權。2024年的盧武鉉總統彈劾案遭駁回後，就立即恢復職權。

此外，文炯培和李美仙兩位憲法法院法官任期將於2024年4月18日屆滿。有分析師認為，判決也可能會在此之前出爐。

彈劾 尹錫悅 南韓

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