73歲巴西男中3300萬彩票 25天後植牙突然暈倒離世

巴西一男子中3300萬美元彩券，幾周後離奇死亡，示意圖。(路透)

巴西 2.01億雷亞爾（約3300萬美元）的彩票大獎得主，在中獎25天後神祕去世。

據每日郵報(dailymail)報導，73歲的安東尼奧·西奎拉（Antônio Siqueira）日前在庫亞巴市的一家診所進行牙科植入手術時突發心臟驟停，其家人向巴西新聞媒體G1透露。

這位四個孩子的父親被發現倒在地板上，超過30分鐘沒有生命體徵，直到急救人員到達後將他送往胡利奧·穆勒大學醫院（Júlio Müller University Hospital），並在那裡被宣布死亡。

馬托格羅索州民警局局長皮克（Edison Pick）表示，當局正在等待屍檢結果以確定死因。警方的報告顯示，西奎拉患有高血壓 和糖尿病，診所的記錄顯示，他從上周開始接受牙科治療。

皮克表示：「調查仍在進行，尚無證據表明他的死亡與中得Mega-Sena彩票大獎有關。」

根據「紅星新聞」引述巴西媒體報導，11月9日，西奎拉以13、15、33、43、46、55的號碼，從1至60號中成功命中6個號碼，贏得中獎機率僅為5006萬分之一的頭獎。 11月11日，安東尼奧領取了這筆巨額獎金，並將牙齒治療作為中獎後的首項事項之一。

然而在12月4日，安東尼奧在牙科診所候診室等待就診時突然暈倒，不治身亡。

據悉，安東尼奧生前患有高血壓和糖尿病。警方正在考慮是否有可能是巨額獎金帶來心理衝擊，導致心臟受損，進而成為其死亡的誘因。法醫團隊表示，目前無法確定死因，因此正在進行進一步檢測 ，並考慮所有可能性，包括他原有的健康狀況、強烈的心理刺激，或其他可疑因素。

出售中獎彩票的店主透露，「安東尼奧幾乎每週都會買彩票，還常常開玩笑說自己一定會中獎。這筆巨額獎金是每個人夢寐以求的事，很遺憾他無法享受這筆財富。」