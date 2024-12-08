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尹錫悅惹民怨 為何仍獲執政黨議員力保？韓媒分析1關鍵

編譯江昱蓁／綜合報導
南韓政局可能走向 製表／國際中心
南韓政局可能走向 製表／國際中心

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法宣布戒嚴，遭在野黨國會議員提案彈劾，但尹錫悅所屬的執政黨絕大多數議員在表決時退席，讓彈劾案無法過關。韓媒認為，執政黨議員雖有不少人反對戒嚴作法，但若此刻支持彈劾拉下尹錫悅，幾乎篤定將總統寶座奉送給在野陣營，在激烈的政治對立下，仍決定暫時硬挺尹錫悅杯葛彈劾案。

尹錫悅若遭彈劾並由憲法法庭審議通過，南韓必須在60天內重新選出總統，熱門接替人選包括在野的共同民主黨黨魁李在明、執政的國民力量黨魁韓東勳及祖國革新黨黨魁曹國。

彭博社分析，現年60歲的李在明雖然2022年總統大選以些微差距敗給尹錫悅，共同民主黨卻在今年4月國會改選取得壓倒性勝利，成為李角逐大位的資本。不過，李在明今年11月遭法院判決違反公職選舉法，雖然他已上訴，但若維持原判，按南韓選舉法規定李在明未來10年內將無法參選。

朝鮮日報分析，尹錫悅宣布戒嚴固然有法律瑕疵，但共同民主黨急於強推彈劾案，原因之一是李在明官司纏身，希望在官司確定、被判失格前參選，抓住機會爭取大位。

事實上，在彈劾立場上的立場大轉彎的執政黨黨魁韓東勳也曾說過，「必須阻止為了逃避犯罪嫌疑而想掌權的勢力」，通過彈劾提前大選，等同拱手將政權送給李在明。

從民調來看，韓東勳是2027年總統大選熱門候選人之一，若尹錫悅大位不保，韓東勳可能代表執政黨參選。至於左傾的祖國革新黨，則可能推派曹國角逐青瓦台寶座。但曹國曾讓女兒掛名頂尖醫學論文而遭判決有罪，若最高法院維持原判決，在下次大選前都無法參政。

不過，尹錫悅威信盡失又不願請辭，執政黨則出於政治考量維護難以繼續執行政務的總統，在野黨則表明將繼續提出彈劾，讓南韓政治危機繼續癱瘓國政。

現代汽車基金會南韓歷史與公共政策中心主任斯坦格隆認為，即使彈劾不過，尹錫悅的權力也將嚴重削弱。卡內基國際和平基金會研究員維哈雷斯說，這場彈劾將讓保守派難以復甦。

彈劾 尹錫悅 李在明

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