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加拿大推新「北極外交政策」 部署監控軍備 聯美抗中俄

編譯中心／綜合7日電
加拿大皇家海軍巡邏艦HMCS Harry DeWolf在2021年12月在完成北美環球航行（包括北極西北航道）後返回。（路透資料照片）
加拿大皇家海軍巡邏艦HMCS Harry DeWolf在2021年12月在完成北美環球航行（包括北極西北航道）後返回。（路透資料照片）

加拿大6日新發布的「加拿大北極外交政策」指出，加國將加強在北極的軍事和外交部署，並與美國加強合作，應對中國和俄羅斯在該區尋求立足點的威脅。措施包括增加部署監控軍備，並在格陵蘭和阿拉斯加開設領事館，以及新設駐北極大使一職。中國駐加拿大使館則駁斥加拿大，指歪曲解讀中國的北極政策，抹黑中國。

中央社引述法新社報導，加拿大政府計畫部署新的巡邏艦、驅逐艦、破冰船、能於冰層下作業的潛水艇，以及更多的飛機與無人機。

渥太華當局將與美國合作，對北美洲防禦系統進行現代化，包括以新的海上感測器和衛星監視北方航道。

據報導，外交方面將新設駐北極大使一職，並由原住民出任，且計畫在阿拉斯加安克拉治及格陵蘭開領事館。

「加拿大北極外交政策」（Canada's Arctic Foreign Policy）指出，渥太華當局多年來一直尋求與其他國家合作管理北極地區，並使當地免受軍事競爭影響。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在記者會中說：「然而，防止衝突的護欄正承受越來越大的壓力。北極已不再是低度緊張地區。」她將這歸咎於俄羅斯的野心和日益加劇的地緣政治競爭。

趙美蘭說，俄國還在極北地區與中國合作，而中國自身也尋求對北極治理有更大的影響力。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）指出，加拿大的新政策主張加強軍力，並深化與盟國的合作，採取的措施包括與北歐國家進行更多聯合軍事演習。因近期芬蘭和瑞典加入，北歐五國皆已是北大西洋公約組織（NATO）成員。

這份概述加拿大轉變的報告中強調，俄國近期在北美空域邊陲的活動增加，並說俄國在北極進行的武器測試，以及部署有能力攻擊北美與歐洲的飛彈系統，「令人深感不安」。

中新社報導，中國駐加拿大使館回應時斥加拿大歪曲解讀中國的北極政策，抹黑中國。

加拿大國旗在北極圈內弗羅比舍灣飄揚。（路透資料照片）
加拿大國旗在北極圈內弗羅比舍灣飄揚。（路透資料照片）

加拿大 俄國 大使館

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