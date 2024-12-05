法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

法國國會通過對總理巴尼耶的不信任動議。（新華社）

法國國會議員今天通過不信任動議，懲罰總理巴尼耶（Michel Barnier）日前運用憲法權力強行通過社福預算。然而，要為法國政治經濟兩大危機憂心的，卻不光是法國民眾而已。

此時的全球局勢極不穩定。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，法國和德國 傳統上被視為歐洲聯盟意識形態和政治力量的「引擎」。如今，如果說得保守一點，這個引擎正在發出怪聲。

法國正因國內政治爭議而分裂；德國聯合政府不久前垮台後，也將於明年2月提前舉行大選。

所謂牽一髮動全身，影響範圍是遍及歐盟 各地的。

BBC解釋說，因為這關係到歐洲在面對擴張主義、咄咄逼人的俄羅斯時所展現的實力和團結。

BBC指出，畢竟，法國是除了英國之外，歐洲唯一的大型軍事力量。

地緣政治處關鍵時刻的此時，歐盟卻急缺領導力。匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞看到更專制、更親俄的領導人崛起，法德兩國的注意力反而削弱、轉移，歐盟開始有群龍無首之感。

對法國來說，國內的政治亂象還看不到盡頭。

BBC報導說，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）將指派新總理，但就算有了新總理，國會三強鼎立的局勢依舊不變，三個互看不順眼的政治陣營，仍將在亟需改革行動和新預算案上牽制彼此。

法國國內事務影響力遠超過國界的另一個原因是：它是歐元區第二大經濟體。然而，法國不僅預算赤字一路攀升至遠超過歐盟限額水準，就連政府債務也高得令人訝異。

同時間，歐盟最大經濟體德國也好不到哪裡去。美國總統當選人川普揚言的關稅還沒成真，德國一度蓬勃發展的出口業已受損，且嚴重到長久以來被德國當作製造工廠的中、東歐鄰國，都可能被拖累走上經濟蕭條的軌道。

BBC報導點出，法國礙於法律限制，至少一年內不得舉行新的國會選舉，這意味著2025年夏末秋初之前，恐怕都生不出新的撙節預算案。

因此，馬克宏目前在政敵眾多之下，要求他辭職的呼聲愈來愈高。他們說，唯有馬克宏下台，方能打破法國政治僵局。

任期2027年才結束的馬克宏，將提前舉行總統選舉的構想形容為「政治小說」，他堅稱自己是民選出來為民服務的總統。

不過，BBC報導指出，法國政壇有一個人，有很充分的理由來推動馬克宏快快下台，這個人就是極右翼國民聯盟（National Rally Party）的雷朋（Marine Le Pen）。

雷朋因涉嫌挪用歐盟公款而受到調查。她否認指控，但如果罪名成立，可能五年內都不得擔任公職，這意味多次投入總統選舉的她，將缺席2027年的法國大選。

此案判決預計明年3月底出爐。

而如果馬克宏現在辭職，法國30天內將舉行總統大選，這讓雷朋有機會再度參選，甚至如她所願地當選。

從政治、社會、經濟方面來說，接下來發生的事，對法國內外都有多重影響。