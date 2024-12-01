法國面臨倒閣危機前夕 財長堅持不會預算上受右派要脅

阿曼德接受彭博電視訪問時說：「法國政府不接受最後通牒，我們不受要脅。」（路透）

雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派國民聯盟揚言最快在本周倒閣，但法國財政部長阿曼德（Antoine Armand）周日堅定表示，政府不會接受人為設定的預算 截至期限。

國民聯盟揚言，除非法國總理巴尼耶調整2025年度預算，因應將退休金和通膨掛鉤等訴求，否則支持不信任動議。雷朋告訴巴尼耶，他必須在周一之前做出調整，周一也是在野黨議員預定啟動不信任動議投票 程序的期限。

阿曼德接受彭博電視訪問時說：「法國政府不接受最後通牒，我們不受要脅。」

歐元因阿曼德這番談話而下跌，跌幅約為0.4%，報1.054美元。

由於巴黎政治對立加劇，法國10年期公債殖利率 上周 飆漲和希臘相當的水準。巴尼耶也警告金融市場面臨「風暴」。

巴尼耶已同意如國會最大黨國民聯盟所願，放棄對電價加稅的提案，這也是國民聯盟的主要訴求之一。國民聯盟於是更大膽提出額外訴求。對政府的不信任投票最快可能在本周三舉行。

澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril說：「法國的政治動盪無疑對歐元造成壓力。若政府因不信任投票過關而垮台，將會增加更多不確定性。」

法國預算部長聖馬丁周末接受巴黎人報訪問時表示，修訂預算的請求將使政府支出增加近100億歐元，並強調政府不會再做任何讓步。

視為風險指標的法國10年期公債和較安全的德國公債之間的殖利率溢價上周一度觸及90個基點，創下2012年以來最高點，周五收窄至約80個基點。法國股市也朝著2010年來相對於歐洲股市最糟糕的一年邁進。