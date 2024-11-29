全球塑膠公約直擊／談判倒數 NGO籲各國「拿出勇氣」

綠色和平台北辦公室前往南韓釜山，在29日上午舉辦的觀察員團體記者會後拿出中英文標語，呼籲全球塑膠減產，要求各國談判代表拿出勇氣、勿輕易妥協。（特派記者侯永全／釜山攝影）

全球塑膠公約最終談判（INC-5）進入倒數36小時，多個環團和國際組織今（29）日上午舉辦記者會，觀察員拿著多國語言寫成的標語，指出俄羅斯 、伊朗 在內的「低企圖心國家」（low ambition coalition）正在阻撓談判進展，有心解決全球塑膠汙染的談判代表應在最後幾天展現勇氣、不要妥協。

共同聲明表示，離達成一項可以結束塑膠汙染的全球條約，時間已經不多，但低企圖心國家正在破壞談判，而會前承諾支持塑膠減產的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）正百無聊賴地坐在多數席位。

共同聲明呼籲各國政府在最後談判階段表現出勇氣，不能因一小部分缺乏減塑意志力的國家施加壓力而妥協，唯有一項強而有力的條約才能保護全體人類和子孫後代的健康。

綠色和平台北辦公室減塑專案主任張凱婷也在現場，她接受聯合報記者採訪時表示，根據科學證據，塑膠減產才能從根本解決塑膠汙染問題，昨日有約一百個國家支持塑膠減產提案，台灣政府應看到國際上對塑膠減產的積極呼聲，並納入政策方向。

零廢棄商店店主金琴子（Geumja Kim）和環團「印尼 河流戰士」成員阿札拉（Aeshnina Azzahra）分別以英文和韓文發表記者會聲明，表達超過一百個、來自世界各國公民團體要求減塑的聲音。