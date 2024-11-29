在南韓擁有房產的外國人 中國人最多、占了一半

數據顯示，在南韓擁有房產的外國人中，中國公民占了超過一半。（路透）

數據顯示，在南韓 擁有房產的外國人中，中國公民占了超過一半，擁有南韓房產的台灣民眾則在外國人中排名四。

南韓國土交通部29日公布外國人持有南韓房產的數據顯示，截至6月底，共9萬5058戶房屋登記在外國公民名下，比半年前增加3605戶。擁有南韓房產的外國人數量則為9萬3414人，相當於198萬名在韓永久居留外國人口的4.72%。整體而言，外國人持有的房產占南韓195.5萬戶總房產的0.49%。

其中，中國公民共有5萬2798戶房屋，占55.5%最多，比半年前增加2470戶（4.9%）。美國人持有2萬1360戶，以22.5%的比率居次，之後依序為加拿大 公民的6225戶（占比6.5%），台灣人的3307戶（占比3.5%）以及澳洲 人的1894戶（占比2%）。

外國人持有的房產主要都坐落在首爾或周遭，以京畿道最多，占38.7%，其次為首爾的24.3%、仁川的9.9%。

除了房子，外國人截至6月共擁有約2.66億平方公尺的南韓土地，比半年前增加0.4%、占南韓總土地面積的0.26%，價值則比去年底增加0.5%至33.2兆韓元。

在擁有南韓土地的外國人中，以美國人擁有的土地占比53.3%最多，其次為中國大陸公民的7.9%、歐洲人的7.1%，以及日本人的6.2%。