德總理蕭茲獲任命 帶領社民黨迎戰2025年2月大選

德國總理蕭茲。（路透）

德國 中偏左的社會民主黨 今天任命現任總理蕭茲 為該黨領導人，以迎戰提前於明年2月舉行的大選。這位四面楚歌的總理若想贏得他的第2個任期，預料還將面臨一場硬戰。

法新社報導，在社會民主黨（SPD）內擁有高支持度的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週宣布退選後，蕭茲（Olaf Scholz）代表該黨競選連任之路已無障礙。

本月初社民黨與綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）的聯盟宣告瓦解後，德國聯邦議會12日宣布就提前大選達成協議，大選日期訂在明年2月23日。

社民黨高層今天召開會議，宣布66歲的蕭茲將帶領該黨投入大選，並籲請黨員團結一心，全力支持他。

然而對於德國最古老政黨社民黨來說，此舉可謂相當冒險，因為該黨近期民調支持率一直在15%左右徘徊。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，蕭茲是個失敗政府的「代表人物」，這個政府充滿永無止境的爭鬥。

報導還稱，蕭茲「可能是有史以來社民黨所提最弱、最不適當的總理候選人」。

由保守派「基民/基社聯盟」（CDU/CSU）組成的主要反對派目前在民調中以33%支持率遙遙領先；近期崛起的極右派「德國另類選擇黨」（AfD）支持率也有18%。

對於社民黨推出蕭茲，保守派表示歡迎，因為他們認為擊敗蕭茲要比擊敗佩斯托瑞斯更加容易。

基督教民主黨（CDU）議員米德爾伯格（Mathias Middelberg）表示，社民黨的決定「對我們有利」。

社民黨黨員預計於明年1月的黨代表大會正式任命蕭茲為該黨的總理候選人。