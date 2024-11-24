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加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞…挨轟

編譯盧思綸／即時報導
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)

加拿大蒙特婁日前爆發反北約、反以色列街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一時間總理杜魯多（Justin Trudeau）在歌手泰勒絲演唱會上扭腰擺臀的熱舞影片，引爆民眾怒火，事件迅速在網上發酵，杜魯多挨轟像羅馬帝國的暴君尼祿，無視城市遭焚燒。

福斯新聞報導，美國流行音樂天后泰勒絲巡迴演唱會22日晚間在多倫多登場，根據X流出影片可見，杜魯多也現身一起嗨，在泰勒絲登場前，隨著歌曲「You Don't Own Me」大秀舞技，影片中杜魯多十分投入，現場觀眾更是熱情高漲，全程跟唱歡呼不斷。

而此時在多倫多以東531公里外的杜魯多家鄉蒙特婁正值暴動，許多反北約或反以色列抗議人士趁著北約峰會在街頭焚燒車輛、砸毀商店，甚至向警方投擲小型爆炸裝置和金屬物品，還有人燒毀以色列總理內唐亞胡的肖像。

這段影片也掀起部分國會議員和廣大民眾怒火。魁北克參議員豪薩柯斯（Leo Housakos）嘲諷杜魯多，「希望你玩得開心」，不少民眾則批評「國家正在被撕裂，杜魯多像尼祿一樣跳舞，而羅馬正在燃燒中」，還有人說「他跳舞時，騎行區被暴徒燒毀了」，不少民眾因此質疑杜魯多不分輕重緩急。

對此杜魯多在23日譴責抗議活動的暴力和反猶太主義，但並未針對惹議影片置評。

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