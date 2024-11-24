加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞…挨轟

加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)

加拿大蒙特婁日前爆發反北約 、反以色列街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一時間總理杜魯多 （Justin Trudeau）在歌手泰勒絲 演唱會上扭腰擺臀的熱舞影片，引爆民眾怒火，事件迅速在網上發酵，杜魯多挨轟像羅馬帝國的暴君尼祿，無視城市遭焚燒。

福斯新聞報導，美國流行音樂天后泰勒絲巡迴演唱會22日晚間在多倫多登場，根據X流出影片可見，杜魯多也現身一起嗨，在泰勒絲登場前，隨著歌曲「You Don't Own Me」大秀舞技，影片中杜魯多十分投入，現場觀眾更是熱情高漲，全程跟唱歡呼不斷。

Lawless protestors run roughshod over Montreal in violent protest.



The Prime Minister dances.



This is the Canada built by the Liberal government.



Bring back law and order, safe streets and communities in the Canada we once knew and loved. pic.twitter.com/PVJvR6gtmf — Don Stewart (@donstewartmp) 2024年11月23日

而此時在多倫多以東531公里外的杜魯多家鄉蒙特婁正值暴動，許多反北約或反以色列抗議人士趁著北約峰會在街頭焚燒車輛、砸毀商店，甚至向警方投擲小型爆炸裝置和金屬物品，還有人燒毀以色列總理內唐亞胡的肖像。

這段影片也掀起部分國會議員和廣大民眾怒火。魁北克參議員豪薩柯斯（Leo Housakos）嘲諷杜魯多，「希望你玩得開心」，不少民眾則批評「國家正在被撕裂，杜魯多像尼祿一樣跳舞，而羅馬正在燃燒中」，還有人說「他跳舞時，騎行區被暴徒燒毀了」，不少民眾因此質疑杜魯多不分輕重緩急。

對此杜魯多在23日譴責抗議活動的暴力和反猶太主義，但並未針對惹議影片置評。