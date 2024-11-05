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印度巴士60載人墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死

編譯茅毅／綜合4日電
印度巴士4日上午墜落喜馬拉雅山脈深谷，已知至少36死。（取材自Ｘ平台）
印度巴士4日上午墜落喜馬拉雅山脈深谷，已知至少36死。（取材自Ｘ平台）

印度4日上午8時許發生嚴重的巴士墜谷事故，一輛約60人乘坐的擁擠巴士，疑似失控墜落200公尺深的喜馬拉雅山脈深谷，至少造成36人喪生、逾20人受傷，救難人員及警方仍在搜救倖存者。

事發地點位於印度北部的北阿坎德（Uttarakhand）邦，當地官員表示，這輛巴士來自印度北部的加瓦爾，當時正要前往拉姆納加爾地區，初步資訊顯示，這一輛破舊的巴士在山路打滑後失控墜谷，一些在墜谷時被甩出巴士或自行脫困的乘客設法報案。

印度總理莫迪宣布死者可獲20萬盧比（約2376美元）賠償，傷者5萬盧比（約594美元）的補助。

美聯社報導，印度當局原本以為這輛巴士有42人，這是該車的合法載客人數，但在巴士墜谷時，車上大約有60人，已超出乘客上限。消息人士透露，超載可能是造成此事故發生的原因之一，北阿坎德邦首席部長達米已下令調查這起發生在阿摩拉鎮（Almora）附近林地的事故。

印度是世界上道路死亡率最高的國家之一，每年有數十萬人傷亡。今年7月，北方邦一輛雙層客車與一輛牛奶車相撞，造成18人死亡。5月，一輛滿載印度教信徒的巴士在印控克什米爾山區高速公路上打滑墜谷，造成21人死亡。

印度 喜馬拉雅山 牛奶

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