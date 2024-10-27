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潭美颱風重創 菲律賓85死41人失蹤 多地仍斷聯

編譯中心／綜合26日電
熱帶風暴潭美重創菲律賓，造成大規模洪災及土石流。圖為阿爾拜省利邦市的居民躲在屋頂上等待救援。（美聯社）
熱帶風暴潭美重創菲律賓，造成大規模洪災及土石流。圖為阿爾拜省利邦市的居民躲在屋頂上等待救援。（美聯社）

熱帶風暴潭美（Trami）在菲律賓造成大規模洪災及土石流，導致當地死亡人數攀升到至少85人、41人失蹤，受災人數超過500萬，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）26日表示許多地區的民眾需要救援，但那些地方仍與外界斷聯。

美聯社報導，菲律賓政府指出，這是菲國今年所歷經最致命、最具破壞性的風暴之一。隨著先前與外界斷絕聯繫的地區陸續傳來通報，死亡人數預計還會增加。

小馬可仕26日視察馬尼拉東南另一深受重創地區時，談到潭美帶來的異常大量降雨，使防洪措施不堪負荷。一些地區在短短24小時內達到1至2個月的降雨量。

小馬可仕說：「我們還沒完成救援工作。我們的問題是還有很多地區被洪水淹沒，就連大卡車也無法進入。」他提到菲律賓政府將制定計畫展開大規模防洪舉措，以應對氣候變遷帶來的空前挑戰。

小馬可仕又說，政府出動空軍C-130運輸機運送通訊及救災器材至災區，並指示農業部擬訂農作物重耕計畫、命令預算部撥款協助災民度過難關。

潭美帶來的洪水淹沒菲律賓北部大片地區，搜救隊在重災區比科爾省加緊搜尋受困在屋頂和樓上的居民。地區警察部隊首長安德烈·迪松表示，「洪水尚未消退。求助電話仍在不斷湧來。」 　　

他說：「我們必須盡快救出災民，他們可能挨餓。我們接到報告稱，一些孩子生病了。」在南甘馬粦省，一些地區仍然完全淹沒在水裡，難以進入，糧水越來越短缺。 　　

潭美24日凌晨在菲呂宋島東北部登陸，由東向西橫掃呂宋島。國家減災管理委報告稱，洪水淹沒了北部大片地區的數百個村莊。 

根據菲律賓當局，超過500萬人住在潭美的移動路徑上，其中近50萬人多逃往各省逾6300間緊急避難所。

洪水 氣候變遷 預算

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