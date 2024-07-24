巴奧／怕水土不服自備食物 各國特殊飲食需求曝光

巴黎奧運選手村的餐廳每日將提供4萬份餐點，提供給1.5萬名運動員；圖為國際奧會主席巴赫(前)22日參觀奧運村，在選手村餐廳取用沙拉。（新華社）

巴黎奧運 即將在26日登場，運動員村正準備應戰1.5萬名運動員、每天提供高達4萬份的餐點的龐大需求；然而，要滿足運動員的食物需求卻極具挑戰性，主辦方往往透過宣傳本國飲食文化來展現當地風情，但很多運動員則選擇保守飲食，以免影響他們的比賽表現，因此各國代表團也坦言各自有不同的飲食需求。

綜合媒體報導，巴黎奧運選手村內設置6家餐廳供選手用餐，24小時不打烊，除了提供麥片、汽水和自助餐外，還有法國知名餐廳的廚師製作各種美食，例如洋香菜霜淇淋、蘑菇可樂餅等。法國餐飲服務公司Sodexo Live為運動員提供500份食譜 和每天120道特色料理。

此外，選手村也吸引了來自世界各地的20位廚師，以滿足不同文化背景和飲食需要的選手們，其中，還特別設立了法式、亞洲、清真等餐廳，以應對選手們多元的口味需求；預計整個比賽期間將供應高達300萬根香蕉和每日4萬份的餐點，讓這個奧運村成為一個集結了全球美食的最大餐廳。

選手村的飲食服務公司負責確保各國選手的特殊飲食需求，例如南韓 隊需要泡菜，日本隊需要味噌湯，以及加勒比海國家需要百香果等；不過，一些運動員可能會避免嘗試新的食物，以免影響比賽，像肯亞代表隊和美國代表隊都自行攜帶各自國家的食物，例如烏伽藜和肯亞紅茶，愛爾蘭代表隊則帶了大量的燕麥，以確保選手們在賽事期間能夠享用熟悉的味道。