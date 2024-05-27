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英相喊勝選後恢復義務役 疏遠年輕人的政見有贏面嗎？

編譯季晶晶／綜合外電
英國首相蘇納克檔案照。（路透）
英國首相蘇納克檔案照。（路透）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出乎意料地提出競選政見說，如果保守黨在7月4日的大選中擊敗工黨勝選，將重新推動英國年輕人服義務役，但這項計畫每年將耗資25億英鎊（約32億美元），該如何籌資和實施，立即引發質疑。

義務役制度要求滿18歲男女在以下兩者做出選擇：在武裝部隊或網路防禦部門全職工作一年；或者是到警署、消防局或國營醫療系統從事義務工作，時間相當於一年間每月一個周末共25天。

衛報報導，義務役的計畫可能疏遠年輕人；但蘇納克認為服役能讓英國「更強大、更有凝聚力」，也樂見2名女兒當兵。該計畫最快明年實施。

內政大臣James Cleverly稍後表示，拒服兵役的人不會面臨刑事指控，「不會因此坐牢」。他未詳述如何讓年輕人配合。

保守黨周日稍晚發表聲明說，將成立一個皇家委員會，研究如何為服役期滿年輕人的未來工作或學習帶來更好的機會，可能的激勵措施是鼓勵雇主優先考慮服過役的人。蘇納克據悉正考慮要求未來的公務員要服過兵役。

至於徵兵每年所需費用，10億英鎊來自打擊避稅和逃稅所得的資金，剩餘的15億英鎊則透過延長先前用於發展弱勢社區的「共同繁榮基金」（Shared Prosperity Fund）來支付。

工黨未來的財政大臣Rachel Reeves稱蘇納克是「孤注一擲」，批評推動義務役的代價是犧牲掉給弱勢社區的資源。

蘇納克究竟為何提出這項政策？由英國脫歐運動人士Nigel Farage創立的右翼反移民政黨改革黨（Reform UK）崛起，對保守黨構成了最大威脅，而保守黨內部民調顯示，義務役制可能搶到改革黨的票。根據彭博資訊報導，蘇納克希望，假使他擊敗不了工黨領袖Keir Starmer，至少要挽救保守黨免於歷史性的全軍覆沒。

周六公布的YouGov民調顯示，工黨的支持率是44%，領先保守黨支持率22%高達22個百分點，改革黨的支持率是14%。

蘇納克競選活動一開場就不太順利，他冒雨宣布大選提前時被淋成落湯雞的形象，登上英國各大報章雜誌頭版，現場還有一名抗議者高唱前工黨首相布萊爾競選歌曲鬧場。

蘇納克的許多內閣成員對於提前大選的計畫一直被蒙在鼓裏，直到最後幾小時才得知，他們之有一些人原本期待秋季才大選，以便有更多時間改善經濟。

英國國防大臣Grant Shapps稱英國目前處於「戰前時代」，各界對英國軍事戰備狀況普遍感到憂慮。在保守黨執政期間，英國軍隊大幅縮水，全職人員從2012年的11萬人減至去年大約8.5萬人。

英國前次實行義務役是在二戰後，於1960年代取消。

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