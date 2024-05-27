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溫哥華紀念六四「民主行」 保衛台灣成焦點

中央社／溫哥華26日專電
一年一度溫哥華紀念六四「民主行」活動，今年充滿濃濃的台灣元素，眾人在悼念六四、譴責中共暴政之時，特別呼籲台灣莫讓中共操弄，失了自由人權。（中央社）
一年一度溫哥華紀念六四「民主行」活動，今年充滿濃濃的台灣元素，眾人在悼念六四、譴責中共暴政之時，特別呼籲台灣莫讓中共操弄，失了自由人權。（中央社）

溫哥華一年一度紀念六四「民主行」活動，今年充滿濃濃台灣元素。這場由香港組織發起的活動，特別呼籲台灣要防範中共黑手操弄，莫讓立法院「香港化」，剝奪台灣自由人權。

台灣正為了「國會改革」鬧得沸沸揚揚，加拿大香港人看在眼裡、急在心裡，忍不住走上街頭，在今天早已訂好的六四紀念活動上，加入「聲援台灣快閃行動」，也有幾位台灣僑胞參與活動，高聲抗議中共武力擾台，呼籲台灣國會不要侵害憲法與人民權益。

僑務委員張理瑲感謝香港力挺支持，稱「中國共產黨最懂得步步蠶食、激起分化對立，香港人身受其害，所以他們比我們更有警覺心」。

溫哥華台僑巴小姐說，中國在加拿大長期進行一系列滲透操作，手法細膩多元，如今對台灣也是一樣，都是步步精算，「之前國民黨人士密集訪問中國，接著就有國會改革法，同一時間又有圍台軍演，頻頻打心理戰」。

很多人憂慮台灣內部對立的局面，台灣移民周傑瑞說，立法院內吵鬧不休、院外還有10萬人聚集抗議，但這一切正凸顯台灣民主制度可貴。他強調：「我們所選擇、信仰、支持的這個美好制度，它真正的敵人，是現在正在對著台灣島北、南、東部，以及金門、烏坵、馬祖、東引四島實施軍事演習的中共。」

發起「聲援台灣快閃行動」的溫哥華手足組織代表沉痛地說：「台灣不要變成香港！不要讓中共的黑手得逞！看到現在的台灣，讓我們想到香港立法會的建制派就是常憑著票數優勢，霸道強行通過損害人民利益法案。」

「聲援台灣快閃行動」後，「民主行」活動正式登場，約200人沿著溫哥華固蘭湖街（Granville Street）一路南行至中國駐溫哥華領事館門前集會抗議，來自中港台、西藏、維吾爾等社區代表紛紛上台演講，抗議中國極權暴政。

當年親身在天安門上目睹中共軍隊開槍殺害學生和平民的宋建軍說：「中國當權者殺害和平示威的百姓，甚至想抹滅歷史，千萬不要對這樣的政權抱持任何一點幻想。」

溫哥華支援民主運動聯合會主席李美寶則呼籲世人不要遺忘六四英烈，也不要忘記在中國和香港還有許多政治犯被關押著，自由世界需要持續為他們發出吶喊。

溫哥華「聲援台灣快閃行動」中，香港人和台灣人站在一起，共同抗議中國武力侵擾台灣，...
溫哥華「聲援台灣快閃行動」中，香港人和台灣人站在一起，共同抗議中國武力侵擾台灣，也發出「昨日香港、今日台灣、明日加拿大」警語，希望世人注意北京的滲透干擾。（中央社）

香港 中共 六四

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