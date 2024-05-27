溫哥華紀念六四「民主行」 保衛台灣成焦點

一年一度溫哥華紀念六四「民主行」活動，今年充滿濃濃的台灣元素，眾人在悼念六四、譴責中共暴政之時，特別呼籲台灣莫讓中共操弄，失了自由人權。（中央社）

溫哥華一年一度紀念六四 「民主行」活動，今年充滿濃濃台灣元素。這場由香港 組織發起的活動，特別呼籲台灣要防範中共 黑手操弄，莫讓立法院「香港化」，剝奪台灣自由人權。

台灣正為了「國會改革」鬧得沸沸揚揚，加拿大香港人看在眼裡、急在心裡，忍不住走上街頭，在今天早已訂好的六四紀念活動上，加入「聲援台灣快閃行動」，也有幾位台灣僑胞參與活動，高聲抗議中共武力擾台，呼籲台灣國會不要侵害憲法與人民權益。

僑務委員張理瑲感謝香港力挺支持，稱「中國共產黨最懂得步步蠶食、激起分化對立，香港人身受其害，所以他們比我們更有警覺心」。

溫哥華台僑巴小姐說，中國在加拿大長期進行一系列滲透操作，手法細膩多元，如今對台灣也是一樣，都是步步精算，「之前國民黨人士密集訪問中國，接著就有國會改革法，同一時間又有圍台軍演，頻頻打心理戰」。

很多人憂慮台灣內部對立的局面，台灣移民周傑瑞說，立法院內吵鬧不休、院外還有10萬人聚集抗議，但這一切正凸顯台灣民主制度可貴。他強調：「我們所選擇、信仰、支持的這個美好制度，它真正的敵人，是現在正在對著台灣島北、南、東部，以及金門、烏坵、馬祖、東引四島實施軍事演習的中共。」

發起「聲援台灣快閃行動」的溫哥華手足組織代表沉痛地說：「台灣不要變成香港！不要讓中共的黑手得逞！看到現在的台灣，讓我們想到香港立法會的建制派就是常憑著票數優勢，霸道強行通過損害人民利益法案。」

「聲援台灣快閃行動」後，「民主行」活動正式登場，約200人沿著溫哥華固蘭湖街（Granville Street）一路南行至中國駐溫哥華領事館門前集會抗議，來自中港台、西藏、維吾爾等社區代表紛紛上台演講，抗議中國極權暴政。

當年親身在天安門上目睹中共軍隊開槍殺害學生和平民的宋建軍說：「中國當權者殺害和平示威的百姓，甚至想抹滅歷史，千萬不要對這樣的政權抱持任何一點幻想。」