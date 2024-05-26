日靜岡知事激戰 在野黨候選人當選 自民黨4連敗 牽動岸田國政布局

日相岸田文雄。（路透）

境內有富士山的日本 靜岡縣26日舉行知事（縣長）選舉，由國會最大在野黨立憲民主黨 （立民黨）及另一在野黨國民民主黨共同推薦的無黨籍前該縣濱松市市長鈴木康友，擊敗自民黨推薦的前該縣副知事大村慎一，首度當選。

這是自4月28日3場眾議員 補選以來，自民黨苦吞的「4連敗」，也是立民黨近來的「4連勝」。

產經新聞等日媒26日報導說，這次的知事選舉雖共有6人角逐，但仍延續前述3場補選的「執政與在野對決」格局。然而，中央執政的國會最大黨自民黨，此次推薦的候選人又敗選，將對首相岸田文雄的政權運作造成打擊。

66歲的鈴木共獲72萬8500票，以小幅差距打敗大村的65萬1013票。兩人在開票過程中一度呈現拉鋸的激戰，但鈴木急拉尾盤，直到26日深夜才大致明朗。其餘選將除了日本共產黨的森大介拿下10萬7979票，得票數均未超過2萬5000票。

這次投票率為過半的52.47%，略高於上屆2021年的52.93%。

60歲的大村歷任該縣副知事及中央的總務省官員等職位，還擁有名校東京大學學士學位，訴求自己具豐富行政經驗，喊出翻轉該縣目前的「混亂縣政」口號。但在自民黨內派系爆出一連串政治獻金募款餐會餐券未申報的中飽私囊醜聞下，大村還是難敵這股政治逆風。

反觀曾任眾議員的鈴木，在該縣西部大城濱松市共擔任4屆市長，任期達16年。因此他在選戰期間請縣民看他留下的政績，讓他能更上層樓，提出不分該縣哪個地區和黨派的「靜岡隊」主張，鎖定自民黨鐵票以外的該黨友黨公明黨選民。

選舉結果揭曉後，自民黨選對委員長兼黨籍眾議員、已故日相小淵惠三么女小淵優子說，誠心誠意接受該縣縣民的「審判」，今後將致力（協助）縣政發展。

立憲民主黨選對委員長大串博志則表示，自民黨因（前述）祕密資金問題，使選民對該黨的不信任感加深，進而導致該黨在國政運作上也受到嚴重衝擊。

日本中央大學法學部教授中北浩爾指出，鈴木在該縣擁有知名度，又曾長期擔任濱松市長。但儘管此次選舉結果受各種地方性因素影響，自民黨正面臨的政治逆風仍是主因。經此一役，岸田提前解散眾議院改選的可能性，已進一步下降。

緊接著的重要指標將是預定7月7日舉行的東京都知事選舉，據日媒報導，自民黨決定不自推候選人，支持現任知事、前自民黨眾議員小池百合子，立民黨則計畫與日本共產黨共推人選。

據東京電視台及日本經濟新聞社5月民調，岸田內閣支持率仍未突破3成，僅28%，但月增兩個百分點。

另據日本新聞網（NNN）和讀賣新聞本月民調，日本民眾心目中最適合出任自民黨黨魁的人選，前3名依序是該黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎，經濟安保大臣高市早苗與外務大臣上川陽子並列第4名。而近日爆出失言風波的上川，其眾議員選區就在靜岡縣。