我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達漲幅超過延後降息之憂 那指收於歷史新高

冷漠選民投票動向 牽動今年大選勝敗

因應「顧客騷擾」 日本鐵路公司紛設方針護員工

中央社／東京24日綜合外電報導
西日本旅客鐵道公司（JR西日本）宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工。示意圖。（路透）
西日本旅客鐵道公司（JR西日本）宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工。示意圖。（路透）

西日本旅客鐵道公司（JR西日本）今天宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工，顧客若出現不當言行，將中止提供服務或商品。JR西日本集團內的全體事業均適用。

共同社報導，基本方針列舉了幾項具體的「顧客騷擾」行為，包含抓住員工手臂、出現歧視性言論，攻擊員工的身體與精神，以及侵害員工隱私像是擅自拍攝員工的影像等，還有藉電話或面對面的方式長時間糾纏員工等。

JR西日本必要時將介紹專門律師給受害員工，協助員工向加害者求償。社長長谷川一明今天在大阪市召開記者會表示，「為了保護員工的安全、人權，這是提供優質服務的必要條件」。

日本經濟新聞報導，這是繼JR東日本公司之後，JR各公司中第2個公布因應「顧客騷擾」政策的公司。

而JR西日本2024年度將蒐羅「顧客騷擾」的案例，製作成因應手冊。

日本政府國土交通省2023年12月統計，2022年度日本全國的鐵路業者遭遇的「顧客騷擾」案例達1124件。

由各民間鐵路公司組成的日本民營鐵路協會，2023年12月已要求鐵路業者設定「顧客騷擾」的標準與因應方式，而「東京地下鐵公司」今年3月也已經制定了因應「顧客騷擾」的政策。

日本 歧視

上一則

區域緊張局勢升高 美舉行環太平洋軍演 日菲等29國參加

延伸閱讀

中國對台軍演 日外相：強烈關注並對中方表達憂慮

中國對台軍演 日外相：強烈關注並對中方表達憂慮
日通膨連兩個月降溫 核心CPI放緩至2.2% 央行總裁堅持復甦觀點

日通膨連兩個月降溫 核心CPI放緩至2.2% 央行總裁堅持復甦觀點
研究：近年日本能登半島地震活動活躍與雨雪等天氣因素相關

研究：近年日本能登半島地震活動活躍與雨雪等天氣因素相關
日本皇居御所印象(上)

日本皇居御所印象(上)

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名
這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊