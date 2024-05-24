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伊朗總統葬禮40多國代表悼念 歐盟成員國缺席

編譯中心／綜合23日電
伊朗最高精神領袖哈米尼帶領官員等人，在萊希等遇難者的靈柩前進行禱告。（路透）
伊朗最高精神領袖哈米尼帶領官員等人，在萊希等遇難者的靈柩前進行禱告。（路透）

墜機身亡的伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)23日舉行葬禮，最高精神領袖哈米尼在德黑蘭大學為萊希祈禱，40多國高層代表出席，上萬名哀悼者送行。萊希最終長眠家鄉麥什赫德。

中央廣播電台引述法新社報導，63歲的萊希和伊朗外長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)及其他6人搭乘的直升機，在結束大壩落成典禮返回途中，20日在伊朗西北部山區墜毀身亡。

萊希的最後安息地將是伊瑪目禮薩(Imam Reza)的聖地，這是位於東北部城市麥什赫德一處重要的什葉派陵墓。

在這座伊朗第二大城市的街道上，特別是在伊瑪目禮薩聖地週遭，豎立了萊希、黑旗和什葉派標誌的巨幅照片。

此外，首都德黑蘭(Tehran)22日的送葬儀式則聚集了大批群眾，要向這位被伊朗官員和媒體稱為「烈士」的總統，致上最後的敬意。

據國營的伊朗通訊社(IRNA)報導，突尼西亞總統薩伊德(Kais Saied)和卡達國王塔米姆(Emir Tamim bin Hamad al-Thani)，22日下午參加了這場儀式，約有40多國代表出席，包括，中國國家主席習近平特別代表、國務院副總理張國清，俄羅斯總統普亭特別代表、國家杜馬主席沃洛金。歐盟成員國缺席。

歐盟成員國缺席，而包括白俄羅斯、塞爾維亞等非成員國則派了代表參加。

伊朗總統辦公室負責人侯賽因21 日表示，該架直升機失事後，總統辦公室曾試圖撥打總統和外長的手機，但無人接聽。

隨後，總統辦公室撥打了飛行員的手機，直升機上的另一個人阿勒 · 哈希姆接聽了電話。他表示，自己掉在山上，非常不舒服，不知道自己在哪兒，也不曉得其他人在什麼地方。侯賽因指出，救援人員找到其他遇難人員的遺體後，判斷他們在失事後立即死亡。

伊朗 白俄羅斯 歐盟

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