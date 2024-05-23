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新航劇烈亂流 仍有20傷者住加護病房

編譯中心／綜合22日電
圖為新加坡航空乘客日前返抵樟宜機場。（路透）
圖為新加坡航空乘客日前返抵樟宜機場。（路透）

新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架班機21日在高空遭遇可怕的激烈亂流後猛降，造成1人死亡104人受傷，飛機並緊急降落泰國首都曼谷。泰國的醫院22日表示，仍有20名傷者在加護病房接受治療。

新加坡航空編號SQ321航班21日遭遇嚴重亂流，圖為在泰國曼谷國際機場緊急降落後...
新加坡航空編號SQ321航班21日遭遇嚴重亂流，圖為在泰國曼谷國際機場緊急降落後拍攝的內部照片。（路透）

這架班機載有211名乘客和18名機組員，是從英國首都倫敦飛返新加坡，在起飛後10小時於緬甸上空1萬1300公尺處遭遇「突然的極端亂流」，造成飛機數次猛烈升降。事發後在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）緊急降落，醫護人員將傷者用推床運上在停機坪待命的救護車。

一架救援航班22日上午載運131名乘客和12名機組員返抵新加坡樟宜機場，鬆一口氣的親友在機場擁抱迎接他們，但所有人都太受驚嚇而不願接受在現場等待的媒體訪問。

新加坡正在派遣人員前往曼谷調查這起事故。新加坡總理黃循財除了對死者的親友表達「最深切慰問」，他在臉書（Facebook）的發文還表示，新加坡正「與泰國當局密切合作」。

根據新航說法，這架班機的乘客當中有56名澳洲人、47名英國人和41名新加坡人。馬來西亞外交部則說，住院的傷者有9名是馬籍，其中1人傷勢嚴重但情況穩定。

新加坡航空在途中遭遇致命亂流事件，使得大家關注起那些不穩定的空中航線。彭博資訊報導，根據turbli數據庫，從智利聖地亞哥（Santiago）飛往玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruz）是所有航班裡氣流顛簸最嚴重的，不過，世界各地都有類似的顛簸情況。而從東京起飛的航班，在最顛簸長途航班裡霸榜。

亂流由不同速度的氣團相遇造成。turbli網站說，這通常發生在噴射氣流帶邊緣、山岳上空和某些積雨雲風暴裡。

例如，在聖地亞哥飛聖克魯斯，從太平洋吹向大西洋的風幾乎垂直於安地斯山脈，從而產生了亂流。赤道也因為有強烈的上升氣流和雷暴活動而成為出名的亂流區。日本則因多山和環海，常有亂流。

turbli網站利用英國和美國官方氣象機構提供的數據，分析15萬條航線而得出排名。

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