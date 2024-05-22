我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

伊朗舉國哀悼萊希 下葬故鄉 6／28改選總統

編譯中心／綜合21日電
數千伊朗群眾21日走上德黑蘭街頭，參加因空難喪生的伊朗總統萊希葬禮。（路透）
數千伊朗群眾21日走上德黑蘭街頭，參加因空難喪生的伊朗總統萊希葬禮。（路透）

伊朗已故總統萊希（Ebrahim Raisi）的告別儀式21日起舉行，23日在其東北部城市的家鄉馬什哈德下葬。根據伊朗憲法，總統若在任期內去世，須在50天內舉行總統選舉，將於6月28日提前舉行總統大選。

萊希的遺體已從東阿塞拜疆省的墜機現場運往鄰近的首府大不里士，數以萬千計民眾周二聚集在大不里士的廣場，揮舞國旗及萊希的肖像悼念他，萊希遺體晚上移送至什葉派聖城庫姆舉行另一告別儀式，周三運往首都德黑蘭，由最高領袖哈梅內伊主持祈禱告別式，外國政要預計會出席，之後靈柩移送到萊希出生和成長之地馬什哈德舉行葬禮。

聯合國安理會本月輪任主席、莫桑比克駐聯合國大使阿豐索周一要求安理會成員默哀，悼念萊希逝世，但此舉惹來以色列駐聯合國大使埃爾丹狠批，他在社交平台斥責安理會為屠殺人民的萊希默哀是「恥辱」，指安理會已成為「全球和平和安全的威脅」，質問道：「接下來呢？為（納粹德國領袖）希特勒逝世周年默哀？」

萊希突然去世，伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，由第一副總統暫代總統職務。伊朗當局同時宣布將於6月28日舉行總統選舉。依伊朗憲法，50天內須舉行總統改選。

《CNN》報導，萊希搭乘的美製貝爾式212直升機是1960、70年代機種，已相當老舊，加上伊朗遭西方國家制裁，備用零件取得困難，加上當時天候惡劣，可能是導致意外因素。

伊朗前官員指責因美國制裁導致伊朗無法購買備用零件，才釀成這宗意外事故。美方則否認這項指控，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，每個國家都應該保障民用航空在內的本國設備安全。

土耳其運輸部表示，土耳其當局在聽聞萊希搭乘的直升機墜機後，嘗試偵測直升機發出的定位訊號，不幸的是，土方認為機上的詢答機很有可能被關閉，或者直升機根本沒有安裝。

伊朗 聯合國 土耳其

上一則

罷工3個月 南韓住院醫師僅5%留守醫院 政醫對立仍無解

下一則

多國徵兵難 瑞典嚴選優秀者 每年拒上萬人從軍

延伸閱讀

伊朗總統墜機身亡 民眾哀悼致最後敬意

伊朗總統墜機身亡 民眾哀悼致最後敬意
原爭取接班最高領袖 伊朗證實總統萊希空難喪生

原爭取接班最高領袖 伊朗證實總統萊希空難喪生
萊希伊朗總統任內 統治更高壓 經濟更敗壞

萊希伊朗總統任內 統治更高壓 經濟更敗壞
伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱

伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲