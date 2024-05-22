伊朗舉國哀悼萊希 下葬故鄉 6／28改選總統

數千伊朗群眾21日走上德黑蘭街頭，參加因空難喪生的伊朗總統萊希葬禮。（路透）

伊朗 已故總統萊希（Ebrahim Raisi）的告別儀式21日起舉行，23日在其東北部城市的家鄉馬什哈德下葬。根據伊朗憲法，總統若在任期內去世，須在50天內舉行總統選舉，將於6月28日提前舉行總統大選。

萊希的遺體已從東阿塞拜疆省的墜機現場運往鄰近的首府大不里士，數以萬千計民眾周二聚集在大不里士的廣場，揮舞國旗及萊希的肖像悼念他，萊希遺體晚上移送至什葉派聖城庫姆舉行另一告別儀式，周三運往首都德黑蘭，由最高領袖哈梅內伊主持祈禱告別式，外國政要預計會出席，之後靈柩移送到萊希出生和成長之地馬什哈德舉行葬禮。

聯合國 安理會本月輪任主席、莫桑比克駐聯合國大使阿豐索周一要求安理會成員默哀，悼念萊希逝世，但此舉惹來以色列駐聯合國大使埃爾丹狠批，他在社交平台斥責安理會為屠殺人民的萊希默哀是「恥辱」，指安理會已成為「全球和平和安全的威脅」，質問道：「接下來呢？為（納粹德國領袖）希特勒逝世周年默哀？」

萊希突然去世，伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，由第一副總統暫代總統職務。伊朗當局同時宣布將於6月28日舉行總統選舉。依伊朗憲法，50天內須舉行總統改選。

《CNN》報導，萊希搭乘的美製貝爾式212直升機是1960、70年代機種，已相當老舊，加上伊朗遭西方國家制裁，備用零件取得困難，加上當時天候惡劣，可能是導致意外因素。

伊朗前官員指責因美國制裁導致伊朗無法購買備用零件，才釀成這宗意外事故。美方則否認這項指控，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，每個國家都應該保障民用航空在內的本國設備安全。

土耳其 運輸部表示，土耳其當局在聽聞萊希搭乘的直升機墜機後，嘗試偵測直升機發出的定位訊號，不幸的是，土方認為機上的詢答機很有可能被關閉，或者直升機根本沒有安裝。