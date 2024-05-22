北韓洗腦神曲「親切的父親」 南韓以違反國安法列禁歌

南韓政府將禁止一首爆紅的北韓宣傳歌曲「친근한 어버이」，這首歌讚頌平壤獨裁者金正恩為「親切的父親」和「偉大的領導者」。（視頻截圖）

英國廣播公司(BBC)21日報導，南韓 政府將禁止一首暴紅的北韓 宣傳歌曲，這首歌讚頌平壤獨裁者金正恩 為「親切的父親」和「偉大的領導者」。

南韓放送通訊審議委員會(KCSC)表示，「親切的父親」音樂影片違反南韓的國家保安法(National Security Act)。北韓4月17日在北韓中央電視台播放一首歌頌領導人金正恩的新歌，名為「可親的父親」。歌曲在TikTok上意外暴紅，累積數百萬的觀看次數，深受Z世代年輕人歡迎。

該委員會20日在一份聲明中指出：「(這首歌)把金正恩當成偶像，對他進行讚美與頌揚。這部影片是針對南韓心理戰的典型內容，因為它是透過一個用來聯繫外界的頻道發布，而且內容主要集中在對金正恩的單方面偶像崇拜和歌頌上。」

南韓的國家保安法禁止民眾造訪北韓政府網站和媒體，並對支持北韓政權的行為和言論加以處罰。

南韓放送通訊審議委員會表示，將針對「親切的父親」音樂影片的29個版本進行封鎖，但並未說明執行的方式。委員會補充表示，這是應南南韓家情報局的要求所做出的決定。

這個即將發布的禁令反而引起南韓民眾好奇，根據影片下方的留言，許多人是在得知禁令消息後才觀看這部音樂影片。部分網友表示，南韓當局應該開放這段影片，「好讓更多人欣賞這個笑話」。

「親切的父親」是平壤宣傳機器過去50年來製作的一系列流行歌曲中，最新的一首。

這首節奏明快、琅琅上口的歌曲將金正恩描述為「父親」和「偉人」，這些稱謂過去只用於北韓第一任領導人、金正恩的祖父金日成。

自1953年韓戰(Korean War)停戰以來，南北韓一直處於分裂狀態。由於兩韓沒有簽署和平條約，因此技術上仍處於交戰狀態。

儘管近來南韓的國家保安法在執行力度上有所放鬆，但違反這一法律最高可處7年有期徒刑。有人呼籲應以言論自由為基礎，對該法進行審查。