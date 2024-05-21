英國首相蘇納克就污染血醜聞致歉：國家恥辱日

英國首相蘇納克。(美聯社)

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）20日在污染血醜聞調查結果公佈後，為本國歷屆政府的「失敗」道歉，稱這一天是英國的國家恥辱日，並承諾將不惜代價賠償受害者。

「我代表本屆政府以及自20世紀70年代以來的每屆政府，深表歉意。」蘇納克當天在英國議會下議院發表講話說，「我想對這種可怕的不公正行為做出全心全意和明確的道歉」。

英國污染血醜聞可追溯到上世紀70年代到90年代初。當時，英國在獻血方面難以自給自足，因此尋求美國幫助，以滿足不斷增長的需求。但部分進口血液來自囚犯和吸毒者等高風險捐獻者，導致一些血液受到艾滋病病毒和丙型肝炎病毒污染。

主管上述調查事務的布賴恩·蘭斯塔夫20日公佈了約2500頁的調查報告，譴責英國「歷屆政府、國民醫療服務體系和血液服務機構」的失敗。

報告指出，用於治療許多人的進口血液製品不安全，不應獲得在英國使用的許可；大量患者暴露于不可接受的感染風險中；這一事件導致30000人通過血液製品感染艾滋病病毒或丙肝病毒，目前已造成約3000人死亡。英國媒體表示，上述數字每周還在增加。此外，報告還顯示，自1993年起，英國衞生系統工作人員「故意」銷毀了相關文件，相當於「普遍掩蓋事實」。

蘇納克在報告公佈後說，調查報告應「從根本上震撼我們國家」，報告顯示出「我們國家生活的核心存在長達數十年的道德失敗」。蘇納克譴責英國國民保健制度聯合會、公務員系統和政府官員的行為「讓這個國家失望」，表示這些「掌握權力和受到人們信任的人一次又一次有機會阻止這些感染蔓延，但他們一次又一次未能做到這一點」。

英國媒體指出，這一污染血醜聞是英國國民保健制度聯合會歷史上最嚴重的醫療災難。