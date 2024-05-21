美關閉邊境拒移民 教宗批荒謬

天主教教宗方濟各（左）19日罕見接受電視訪問時，批評美國邊境政策拒移民於門外，是「荒謬」的作法。（路透）

天主教教宗方濟各 19日罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民 態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對他的社會教誨，未免過於保守。

方濟各（Pope Francis）告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes），德州關閉提供人道援助的天主教慈善機構非常荒謬。

方濟各說：「荒謬、真是荒謬，關閉邊境、把他們丟在那裡，荒謬。移民必須獲得收容。」

「收容之後你就會知道怎麼處理，或許你得把他送回去，我不知道，但每個案例都該從人道考量。」

尋求進入美國的移民數量創下歷史新高，其中大部分是為了逃離貧困、暴力和因暖化惡化的天災的中美洲和委內瑞拉人。

移民問題已成11月美國大選頭號政治問題，總統拜登的共和黨挑戰者、前總統川普更把這一話題推向前線。

方濟各說，對移民的「冷漠全球化」，是一種非常醜陋的疾病。

美國保守派主教反對教宗重新審視部分教義和傳統的作為，87歲的方濟各也有所回應。

教宗被問及這些主教時表示：「保守派堅持某些事、不想看得更遠，這是一種自殺態度。」

此外，方濟各18日卡西諾山戰役80周年紀念日當天，致函表示，「願和平得勝！請看卡西諾山隱修院入口上方刻寫的字：和平！我為陣亡將士祈禱的同時，也更熱切地為和平祈禱」。這封信函在卡西諾山舉行的相關紀念活動中予以宣讀。

第二次世界大戰期間，卡西諾山和那裡的本篤會隱修院處在德軍一個最重要的防禦地帶。