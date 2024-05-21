我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

美關閉邊境拒移民 教宗批荒謬

編譯中心／綜合20日電
天主教教宗方濟各（左）19日罕見接受電視訪問時，批評美國邊境政策拒移民於門外，是「荒謬」的作法。（路透）
天主教教宗方濟各（左）19日罕見接受電視訪問時，批評美國邊境政策拒移民於門外，是「荒謬」的作法。（路透）

天主教教宗方濟各19日罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對他的社會教誨，未免過於保守。

方濟各（Pope Francis）告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes），德州關閉提供人道援助的天主教慈善機構非常荒謬。

方濟各說：「荒謬、真是荒謬，關閉邊境、把他們丟在那裡，荒謬。移民必須獲得收容。」

「收容之後你就會知道怎麼處理，或許你得把他送回去，我不知道，但每個案例都該從人道考量。」

尋求進入美國的移民數量創下歷史新高，其中大部分是為了逃離貧困、暴力和因暖化惡化的天災的中美洲和委內瑞拉人。

移民問題已成11月美國大選頭號政治問題，總統拜登的共和黨挑戰者、前總統川普更把這一話題推向前線。

方濟各說，對移民的「冷漠全球化」，是一種非常醜陋的疾病。

美國保守派主教反對教宗重新審視部分教義和傳統的作為，87歲的方濟各也有所回應。

教宗被問及這些主教時表示：「保守派堅持某些事、不想看得更遠，這是一種自殺態度。」

此外，方濟各18日卡西諾山戰役80周年紀念日當天，致函表示，「願和平得勝！請看卡西諾山隱修院入口上方刻寫的字：和平！我為陣亡將士祈禱的同時，也更熱切地為和平祈禱」。這封信函在卡西諾山舉行的相關紀念活動中予以宣讀。

第二次世界大戰期間，卡西諾山和那裡的本篤會隱修院處在德軍一個最重要的防禦地帶。

方濟各 移民 教宗

上一則

米雷伊諷西總理妻貪腐 馬德里召回大使

下一則

泰國政府稱米存放10年品質良好 釋出販賣

延伸閱讀

教宗批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」

教宗批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」
梵蒂岡博物館員工控低薪超時 史無前例向教廷請願

梵蒂岡博物館員工控低薪超時 史無前例向教廷請願
史無前例請願…梵蒂岡博物館49名員工控低薪超時

史無前例請願…梵蒂岡博物館49名員工控低薪超時
教宗擬9月訪亞洲12天 1大因素讓外界憂心

教宗擬9月訪亞洲12天 1大因素讓外界憂心

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘