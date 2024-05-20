戰事愈激烈愈貴…「不得轉售」的人道物資 淪加薩市集商品

加薩傳出人道物資和掠奪物品流入臨時市集；圖為民眾在搬運援助物資。（美聯社）

加薩 經濟在以哈戰爭爆發後第一個月分崩離析，倖存的巴勒斯坦 人聚集臨時市集買賣維生物品和服務，許多印有「不得轉售」的國際援助物資淪為商品，還出現救濟站、麵包店和ATM等定點代排的全職工作，撤離時的交通安排和帳篷製作也成為熱門生意，加薩的戰時經濟反映當地人夾縫中求生存的門道。

紐約時報報導，在約旦河西岸的巴勒斯坦經濟學家卡利第（Raja Khalidi）談到，有別於其他戰爭只是特定區域遭受戰火蹂躪，加薩全境都在以色列 國防軍的襲擊範圍內，以致於無法迅速重啟經濟活動，「從戰爭第一個月開始，加薩經濟就呈現癱瘓狀態。」

以色列轟炸和圍困加薩迄今長達七個多月，市場、工廠和基礎設施被炸得體無完膚，農田不是遇襲化為焦土，就是被以色列軍隊占領。根據世界銀行、歐盟和聯合國報告，加薩經濟震盪是近期史上最嚴重的情況之一，將近74%人口失業，2023年最後一個季度的GDP下降86%。

如今，標有「不得轉售」的人道物資和掠奪物品流入臨時市集，價格也不出意料地和戰事激烈程度成正比。

除此之外，有人看準撤離商機，以一天幾塊美元的價格提供載貨卡車或驢車交通；還有人靠挖茅坑，或者用塑料布與回收木材製作帳篷等維生。

當地也發展出代理排隊的全職工作，專門幫人在救濟站、僅存不多營業中的麵包店、ATM或外幣兌換所排隊。另外也有人趁火打劫，持武器守在ATM，要求提款民眾先繳「過路財」才能使用提款機。

卡利第描述，「維生經濟」（subsistence economy）已經成為戰時加薩的經濟模式。