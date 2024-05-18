秘魯列性別認同為「心理健康問題」 LGBTQ+團體抗議

秘魯政府一項修改健保 的新法令將變性及性別認同 等歸入心理健康 問題層面，可列入基本健康保險計畫（PEAS）保障，然而卻遭LGBTQ+團體撻伐，於17日發起抗議。

秘魯政府公布的政令，將變性、雙重角色變裝癖、童年時期性別認同障礙、其他性別認同障礙、戀物癖、性取向自我失調等增列進心理健康範疇。

法新社報導，秘魯政府5月10日修訂可納保的健康要件清單，相關健保自2021年起提供心理健康治療福利，其中包括為跨性別者提供服務。

但在修正內容裡，秘魯衛生部使用「精神障礙」（mental disorder）一詞形容性別認同等議題。世界衛生組織（WHO）早已在跨性議題揚棄此一術語。

相關團體呼籲在5月17日「國際免於恐同日」（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia）於首都利馬示威。

但秘魯政府表示不會撤銷修正。衛生部官員阿爾瓦德拉多（Carlos Alvadrado）告訴法新社，撤銷將「剝奪獲得醫療的權利」。

秘魯衛生部先前堅稱，不認為性別多元是一種病，還在聲明中表示「我們尊重性別認同，拒絕污名化性別多元」。

秘魯衛生部稱修正納保要件目的只是為擴大心理健康覆蓋範圍，讓想要或需要的人「充分行使健康和福祉的權利」。

不過全國LGTBIQ+協調組織（Coordinacion Nacional LGTBIQ+）維權人士卡馬丘（Gianna Camacho）告訴法新社：「我們要求廢除這項恐跨性和暴力的法令，這違背我們秘魯的跨性別身分認同。我們沒有精神病，也沒有任何精神障礙。」