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地球磁爆極光大爆發 英國在住家後花園肉眼就能看見

編譯中心／綜合11日電
英國哈特福出現極光，肉眼就可以清楚看見。（路透）
英國哈特福出現極光，肉眼就可以清楚看見。（路透）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）11日表示，地球正經歷自2003年以來的首場「地球磁爆」，因太陽表面活躍區在8日發生X1.0級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，「極光活動」最低可發生在磁緯45度的地區。包括英國劍橋、愛爾蘭等地10日晚間都出現極光，許多民眾興奮拍下罕見極光奇景。

歐洲過去除冰島、芬蘭等北歐國家民眾熟悉看到極光的日常，英國平常只有在蘇格蘭較北的地區，偶有機會看到極光；住在劍橋一名即將到牛津攻讀原子所博士的學生，沒想到10日晚間從劍橋住家窗口看到天空出現極光，他形容，可見地球磁爆的反應強烈，太陽上的太陽風帶電粒子，反應非常強烈。

英國哈特福（Hertford）的智庫專家曼斯菲德（Iain Mansfield）告訴法新社：「我們剛把小孩叫醒，讓他們在後花園觀看北極光。用肉眼就可以清楚看見。」攝影師歐萊登（Sean O Riordan）在社群媒體X上發布照片說：「塔斯馬尼亞州（Tasmania）出現絕對是聖經描述的天空。」

有關當局通知衛星業者、航空公司與電網採取預防措施，因應地球磁場改變可能造成的干擾。

一般來說，極光常常出現於緯度靠近地磁極地區上空。極光產生的條件需要有三個：大氣、磁場、高能帶電粒子。從物理學角度分析，地球上的極光是由於來自磁層和太陽風的帶電高能粒子被地磁場導引帶進地球大氣層，並與高層大氣中的原子碰撞造成的發光現象。

依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。據了解，強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽周期（約11年）約發生100次（約60天），預計影響不少飛行系統。

愛爾蘭當地10日晚間天空出現極光，許多民眾在自家庭院就可看到。（取材自X平台）
愛爾蘭當地10日晚間天空出現極光，許多民眾在自家庭院就可看到。（取材自X平台）

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