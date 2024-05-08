巴西南大河州再遭暴雨襲擊 災區雪上加霜

南大河州暴雨襲擊不止，逾16萬人被迫離開家園，約6.6萬人住進收容所避難。(路透)

巴西 氣象部門8日指出，近幾週發生洪患的南大河州再遭暴雨 襲擊，未來幾天除了強降雨之外，還可能發生強風和閃電，讓受災地區雪上加霜。

南大河州（Rio Grande do Sul）民防部門稱，截至8日中午，洪水 造成百人死亡、372人受傷、228人失蹤。417個城市有140多萬人受影響，逾16萬人被迫離開家園，約6.6萬人住進收容所避難。

今天暴雨再次襲擊南大河州，使當局和志工推動的部分救援服務陷入癱瘓，快樂港（Porto Alegre）市政府也宣布暫停救援船隻行動。

氣象公司Climatempo預測，南大河州受影響多，且南部地區將出現最強烈降雨，估10日起發生頻繁大雨和極端雷暴，特別是受災嚴重的中北部地區，可能雪上加霜。

南大河州民防部門警告，從洪水氾濫或因發生土石流風險地區撤離的民眾不應返回家園，尤其是快樂港都會地區，沒有安全的返回條件，除了預報降雨及可能發生更多土石流和洪水外，還存在疾病感染風險。

橫越快樂港的瓜伊巴河（Guaíba）水位已下降20公分，但仍高於5公尺以上，比洪水氾濫前的最高水位3公尺高出2公尺。

南大河州政府稱，5座水壩面臨潰堤的巨大風險，陸續開始疏散危險地區的民眾。

巴西政府指出，已經通過議會修正案、社會援助資源、糧食採購、能源保障等舉措，向南大河州撥款巴西幣16億元（約3.1億美元）。

大河聯邦大學（FURG）生態學教授席瓦（Marcelo Dutra da Silva）說，南大河州許多城市完全沒為極端降雨做好準備，雖然無法阻止極端天氣發生，但可預測哪裡會發生更嚴重後果，提前從最脆弱地區疏散居民。

席瓦指出，南大河州重建需要考慮哪些地區較安全，較能抵擋極端天氣變化，必要時將城市基礎設施從風險較大的環境遷移，將可能發生洪水的地方歸還大自然。