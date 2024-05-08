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阿斯特捷利康在全球回收新冠疫苗 原因與副作用血栓無關

編譯陳律安／綜合外電
AZ將全球回收旗下新冠疫苗，以因應需求銳減。（美聯社）
AZ將全球回收旗下新冠疫苗，以因應需求銳減。（美聯社）

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）7日說，已在全球範圍回收旗下新冠疫苗，原因是市面上的新冠病毒疫苗供給過剩。

AZ聲明說，之所以決定回收疫苗，是因為目前市面上有許多針對各類新冠變種病毒的新疫苗，導致自家「Vaxzevria」疫苗的需求銳減，將開始撤銷在歐洲的銷售授權。該公司表示，根據一項獨立估計，AZ旗下新冠疫苗全球供應超過30億劑，在疫情爆發的第一年拯救650萬人的性命。

AZ早已停止生產或供應「Vaxzevria」疫苗；該公司是在2021年將旗下新冠疫苗的名字改成「Vaxzevria」，該疫苗獲得對18歲以上族群施打的許可，需接種兩劑，通常打在上臂。

其他國家也已停供這款疫苗。例如，澳洲自2023年3月起停止施打「Vaxzevria」疫苗，但早在2021年6月，隨著各款新疫苗陸續問世，「Vaxzevria」施打量逐步減少。

根據外媒報導，AZ今年2月在法庭文件中承認，「Vaxzevria」疫苗的副作用包括血栓、血小板低下。英國每日電訊報指出，AZ在3月5日決定回收疫苗、並在本月7日生效，不過該公司強調回收疫苗與副作用無關，時機點「純屬巧合」。

在新冠藥品和疫苗的銷售下降後，AZ去年推動數筆交易，投入人類呼吸道融合病毒（RSV）疫苗和減重藥物等領域。

疫苗 變種病毒 澳洲

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