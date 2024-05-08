以色列掌控拉法關卡 加薩物價瞬間飆漲

以色列繼續對加薩南部拉法市的進攻，已掌控在埃及邊境的拉法關卡；圖為居民查看以軍轟炸後的廢墟。（新華社）

以哈戰爭停火協議7日在開羅談判，哈瑪斯 在6日宣布接受停火建議，但以色列 表示，協議和他核心需求相差甚遠，在談判的來回協商中，以色列繼續對加薩 南部拉法市的進攻，並證實已掌控在埃及邊境的拉法關卡；拉法關卡是物資進入加薩的主要通路，當地居民表示物價已經飆漲。

據中時新聞網引述路透報導，以色列政府將派出由中階官員組成的代表團前往埃及開羅，看能否說服哈瑪斯改變其停火協議的要求。以色列官員表示，雖然條款未能滿足他們的核心要求，但仍將派遣代表團進行進一步談判，如果他們發現對方能提出可信的協議內容，則主事的官員就會出發進行協商。

與此同時，加薩邊境管理局的發言人在7日確認以色列坦克出現在拉法關卡，該地區的援助人員表示，經過拉法關卡的援助行動已經停止。以色列這次行動是在哈瑪斯領導人6日晚上宣布他們將接受最新的停火協議後，開羅新一輪間接停火談判之前展開的。

據報導，以色列在6日呼籲東拉法的巴勒斯坦人撤離到西北部的「擴大人道主義區」後，才展開地面行動。以色列軍方6日表示，他們正在拉法針對哈瑪斯展開精準打擊。但拉法的科威特醫院7日表示，有11人喪生，數十人受傷。

此外，以軍指控拉法關卡的偷渡地下管道被用來運送軍火，目前尚不知道何時能夠恢復開放。

以色列政府發言人曼瑟7日向記者簡報時說，拉法關卡有地下通道，被哈瑪斯等武裝份子用來運送武器進入加薩，他說這些偷渡地下通道是「哈瑪斯的命脈」。以色列軍稍早表示，在占領拉法關卡的行動中擊斃20名哈瑪斯武裝份子，在拉法關卡找到3條進入地下通道的豎井。

另一主要運送物資進入加薩走廊的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）5日遭到哈瑪斯砲擊攻擊後已經關閉。在拉法與克瑞沙洛關卡都被關閉的情況下，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人雷克（Jens Laerke）7日說，加薩走廊已經形同遭到徹底封鎖。

雷克說：「兩條運送救援物資進入加薩的主動脈已經被切斷。」他表示加薩境內聯合國的救援物資庫存極低，尤其是燃油，只能支撐一天，他說：「如果持續沒有燃油進來，這是讓人道救援工作躺進墳墓的最直接方法。」

從甘尤尼斯逃到拉法的難民阿素夫說，與埃及接壤的拉法邊境關卡一被切斷，街頭上的物價馬上飆漲，他說：「拉法是救援物資進來的地方，是補給品和食物季來的地方。我們需要的每樣東西都要從拉法進來。」

阿素夫說：「他們一宣布邊境關閉時，糖價馬上飆漲…生活開支更貴了，而且愈來愈貴。我們該怎麼辦？」