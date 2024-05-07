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南韓20年內勞動力恐減25% 日兒童人口連43年下滑

編譯中心／綜合6日電
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1000萬人。 （美聯社）
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1000萬人。 （美聯社）

最新報告示警，南韓勞動人口預料在未來20年內銳減25%，顯示這個亞洲第四大經濟體難以打破出生率低迷的困境，甚至可能導致內需市場崩潰。

根據南韓智庫「朝鮮半島未來人口研究所」（KPPIF）6日的報告，南韓年齡介於15-64歲的勞動人口，預計在2044年約為2717萬人，等於比2023年足足少了940萬人，原因是新生兒減少，人民平均壽命也增加。

南韓生育率、也就是女性一生的生育數量，已從2022年的0.78降至2023年的0.72，下探歷史新低，去年的平均壽命則增至83.6歲。這份報告也預測，在2033年，小學入學人數將從去年的約43萬人砍半至22萬人左右；到2038年，每年入伍人數將降至約19萬人，遠低於2023年的26萬人。

報告也提到，南韓總人口數將持續下降，到2065年前將降至4000萬人以下，遠少於去年的5171萬人。此外，在2060年，死亡人數將達出生數的五倍。

KPPIF說，多數南韓人仍不了解人口問題的嚴重性，而企業已感受到衝擊，例如勞工短缺、內需市場恐崩潰、以及可能陷入長期性的停滯。

另外，據聯合國資料顯示，儘管估算數據的時間不同，但在人口為4000萬以上的37個國家中，兒童占全國比率最低的國家是南韓，比率為11.2%，其次則是日本，占11.3%。

據日本總務省發布的最新資料，截至4月1日為止，日本包括外國人在內，不到15歲的兒童人數是1401萬人；與前一年相比，減少33萬人，是日本兒童人口連續43年減少。此外，兒童占總人口的比率也下降0.2個百分點來到11.3%。人數和比率數，都創下1950年，日本開始統計人口以來的新低；尤其是近幾年，兒童人口下滑愈來愈多，也凸顯出日本少子化程度，愈來愈嚴重。

如果依性別來區分，男孩有718萬人，女孩有683萬人。若是以每3歲為一個年齡段來區分，12到14歲的兒童，有317萬人，年齡段愈低，人數愈少，0到2歲的孩童，有235萬人。

南韓 日本 勞工

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