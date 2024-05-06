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環保尖兵從政 奧地利氣候活動家下一步前進歐洲議會

中央社／維也納5日綜合外電報導
希林在瑞典環保人士童貝里發起的「週五為未來而戰」（Fridays forFuture）學校抗議活動嶄露頭角，現在她希望能在6月獲選為歐洲議會議員。（取材自維基百科）
希林在瑞典環保人士童貝里發起的「週五為未來而戰」（Fridays forFuture）學校抗議活動嶄露頭角，現在她希望能在6月獲選為歐洲議會議員。（取材自維基百科）

她在瑞典環保人士童貝里發起的「週五為未來而戰」（Fridays for Future）學校抗議活動嶄露頭角，現在，奧地利氣候人士希林把目光投向了布魯塞爾。

這位23歲的年輕人希望能在6月獲選為歐洲議會議員，成為第一批闖入政治主流的年輕活躍人士之一。

希林（Lena Schilling）表示，隨著人們對拯救地球所需措施的強烈反彈，她希望「到制定法律的地方」，努力把因應氣候變遷的奮戰保留在議程上。

希林在維也納郊區的洛鮑（Lobau）國家公園告訴法新社：「就算你不再注意，氣候危機也不會消失。」她為了拯救這個國家公園，在這裡露營了一年多。

歷經奧地利最長的封鎖之後，鋪路計畫已經擱置。現在，另一場勝利等待著希林。

作為奧地利綠黨（Greens）頭號候選人，希林幾乎篤定贏得歐洲議會席次，儘管保守派選票預計會激增。

在布魯塞爾，她希望確保歐洲聯盟（EU）2050年實現碳中和的「綠色新政」（Green Deal）不會遭到稀釋。

她也希望推動更多太陽能板和風力渦輪機，並讓往來歐洲各國首都的火車票更便宜，鼓勵鐵路旅行。

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