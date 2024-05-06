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AI衝擊印度大選 執政黨控深偽抹黑 反對黨6人被捕

編譯中心／綜合5日電

印度國會大選選戰升溫之際，人為操縱影片成為焦點。有假影片涉及印度總理莫迪黨內兩名高官，促使警方展開調查，莫迪競選對手「國大黨」一些黨工因此被捕。

路透報導，印度本次國會大選被稱為該國首場「人工智慧（AI）選舉」，經篡改的深偽（Deepfake）影像充斥，成為焦點。莫迪（Narendra Modi）表示，假聲音被用來讓政壇領袖發表「我們連想都不曾想過的聲明」，並指這是意圖「造成社會緊張」的陰謀。

印度警方現正調查一支遭到篡改的網路影片，其內容呈現印度內政部長夏哈（Amit Shah）說道，執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）將停止提供少數族群某些社會保障。對數以百萬計的印度選民而言，這是一項敏感議題。

夏哈在社群媒體X平台駁斥這支影片，發文貼出他的「原版」演說及經過剪輯的「偽造版本」。夏哈宣稱，製作假影片的幕後黑手是最大反對黨國大黨（Congress Party），目的在於誤導社會大眾，但他並未提供任何相關證據。

根據印度警方聲明，他們上週在阿薩姆省（Assam）、古茶拉底省（Gujarat）、泰倫加納省（Telangana）和新德里（New Delhi）以散布假影片為由，至少逮捕9人，其中包括國大黨社群媒體團隊6名成員。

國大黨5名黨工已獲准保釋，不過最受矚目的逮捕行動，是新德里網路犯罪部門3日以分享前述影片為由，逮捕國大黨的國家社群媒體協調專員芮迪（Arun Reddy）。

印度 社群媒體 內政部

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