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工黨倫敦市長3連任 保守黨地方選舉連敗 英相恐面臨逼宮

編譯高詣軒／綜合5日電
在野黨工黨籍倫敦市長卡恩贏得創紀錄第三任期。（美聯社）
在野黨工黨籍倫敦市長卡恩贏得創紀錄第三任期。（美聯社）

英國2日地方選舉結果陸續揭曉，首相蘇納克的保守黨連番吞敗。在野黨工黨籍倫敦市長卡恩贏得創紀錄第3任期，另在西密德蘭，工黨市長候選人帕克意外險勝保守黨市長史屈特。路透報導，工黨在市長、地方議會選戰再傳斬獲，執政黨受重創，可能鼓動新一波要求蘇納克下台的聲浪。

英國預期今年稍晚舉行國會改選，這次地方選舉被視為前哨戰。53歲的卡恩得票率逾4成3，以約10個百分點差距輕取保守黨的霍爾，一如預期撲滅保守黨2016年以來奪回英國首都的希望。帕克則以0.3個百分點、1508票差距驚險擊敗執政黨對手。

工黨黨魁施凱爾說，西密德蘭的結果超乎黨內預期，各地民眾受夠保守黨亂局，投給工黨求改變。卡恩則說，倫敦過去8年在保守黨執政下逆勢前進，工黨準備好以施凱爾為首執政，「蘇納克是時候給公眾選擇（機會）」。

美聯社報導指出，保守黨雖在部分市長選戰勝出，西密德蘭的敗仗恐讓保守黨下議員更擔心自己連任失利；蘇納克正被黨內不同派系施壓要更右傾或往中間走，不排除遭黨內逼宮。

保守黨在曼徹斯特、利物浦、約克郡等地關鍵選戰失利。分析家預期，保守黨恐迎來逾40年來最慘澹選舉結果。英國政治學者柯蒂斯說，若從此次地方選舉顯示的投票傾向推估，工黨在下半年大選的總票數可能領先保守黨9個百分點。

這次改選的包括英格蘭107個地方議會超過2000席，以及大倫敦地區、大曼徹斯特地區、第二大城伯明罕所在的西密德蘭等11個市長。根據英國廣播公司（BBC）5日開票結果，保守黨失守逾470個地方議席；三大黨戰果分別為工黨1158席、自由民主黨522席、保守黨515席。

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