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睽違四年 傳中日韓峰會26日首爾登場？韓媒曝：正進行最後協調

記者謝守真／即時報導
韓聯社援引南韓外交部4日消息稱，中日韓正就本月26日至27日在首爾舉行三國領導人會議進行最終協調。（取材自俄羅斯衛星通訊社微博）
韓聯社援引南韓外交部4日消息稱，中日韓正就本月26日至27日在首爾舉行三國領導人會議進行最終協調。（取材自俄羅斯衛星通訊社微博）

停辦已近四年半的中日韓三國領導人峰會即將舉行？南韓媒體報導指，當地時間5月4日，南韓外交部稱，中日韓正就本月26日至27日在首爾舉行三國領導人會議進行最終協調，有望不日公布日程安排。

據《韓聯社》報導，南韓外交部一名官員近日透露，中日韓三國決定選擇三方互相方便的時間儘早舉行峰會，韓方作為主席國與中日兩國進行了溝通協調。

中國網路媒體《觀察者網》指出，若此次三國領導人會議成行，將是三國時隔四年五個月再次舉行高峰會。據了解，最近一次峰會是在2019年12月於中國成都召開，此後就停擺至今。

韓聯社稱，南韓總統尹錫悅、中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄可望出席會議。報導稱，日本媒體先前的報導顯示，中日韓峰會將於本月26日至27日在首爾舉行幾成定局。

日本新聞網（JNN）此前指出，停辦近四年半的中日韓三國領導人會議可望於5月26日至27日在南韓首爾舉行。預計日本、南韓將在會上就北韓研發核武及彈道飛彈的威脅持續升高，敦促北京對平壤發揮影響力；另一方面，中國也可能就美日韓三國的安保合作施加壓力。

日本共同社4月10日也曾引述消息稱，中日韓正協商5月26至27日在首爾舉行首腦會談。當時的報導提到，除了經濟合作與人員交流將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在中國遭拘捕等懸而未決的問題，日本或有意藉此與中方溝通。

日本 南韓 國務院

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