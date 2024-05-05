我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

西非國家多哥執政黨贏國會大選 總統格納辛貝可持續掌權

中央社／多哥首都洛梅4日綜合外電報導
西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝（圖）延長執政時間，引發政治爭議。（路透資料照）
西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝（圖）延長執政時間，引發政治爭議。（路透資料照）

西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝延長執政時間，引發政治爭議。

法新社報導，根據多哥國家選舉委員會公布的臨時結果，4月底的國會選舉投票率約為61%，由格納辛貝（Faure Gnassingbe）領導的共和聯盟（UNIR）在新國會113個席次中贏得108席。

根據國會4月批准的新憲法，格納辛貝現在將能擔任「部長會議主席」的新職務，這個職務類似內閣制的總理，由國會多數黨領袖自動擔任。

根據新憲法，多哥總統目前主要擔任儀式性角色，由國會而非人民選舉產生，任期4年。

多哥的憲政體制從總統制轉向內閣制，代表權力掌握在新任的部長會議主席手中。

對於反對黨而言，這代表只要共和聯盟是國會多數黨，格納辛貝就能不受任期限制持續掌權。

反對黨譴責憲法改革是專門為格納辛貝量身打造的「制度政變」，得以逃避總統任期限制，延續家族政治王朝。

現年57歲的格納辛貝從政生涯曾贏得4次總統選舉，儘管這些選舉都被反對派指控有缺陷爭議。

投票

上一則

印尼火山噴發逾6次…狗全身燒傷被救回 志工：為什麼要讓牠們死去？

下一則

美國推動另設機構監督對北韓制裁 北韓大使批：終歸要失敗

延伸閱讀

弱勢總統才懂謙卑？小心民代戰隊變炎上內閣

弱勢總統才懂謙卑？小心民代戰隊變炎上內閣
史坦普500指數預測大選結果？顯示拜登可望獲勝

史坦普500指數預測大選結果？顯示拜登可望獲勝
學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題

學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題
談藝／波特丹尼爾斯莊園 總統曾到訪

談藝／波特丹尼爾斯莊園 總統曾到訪

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生