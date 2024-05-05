2720年只剩1個兒童…696年後 日本恐成少子化滅國首例

日本東北大學高齡經濟社會研究中心所長推估，如果照目前出生率下降的速度持續發展，日本最慢696年後可能只剩下一個兒童，恐成為首個因少子化滅絕的國家。（新華社）

日本 讀賣新聞報導，東北大學 高齡經濟社會研究中心所長吉田浩上月22日更新2024年版「兒童人口時鐘」，推估如果照目前出生率下降的速度持續發展，日本最慢696年後可能只剩下一個未滿15歲兒童，「日本說不定會成為第一個因少子女化而滅絕的國家」。出生率下滑速度正在加快，吉田今年推估的數據比去年提早了100多年。

「兒童人口時鐘」是吉田2012年受美國「末日時鐘」啟發而開發的，旨在讓人們更加認識少子化。「兒童人口時鐘」每年以日本政府人口推估數字為基礎進行計算，並於日本5月5日兒童節前後公布在該中心官網。

日本總務省推估顯示，截至今年4月1日，15歲以下兒童為1401萬人，較去年減少33.6萬人，年減率2.3%。吉田根據這項數據估計，截至5月5日兒童節，日本15歲以下兒童將進一步減少到1397萬9189人。若按照這個速度發展，預估至696年後的2720年1月5日時，日本將只剩一個兒童。

若和去年「兒童人口時鐘」預測的「798年後的2821年10月27日」相比，今年預估數據提早了101年；若和吉田2012年提出的首版兒童人口時鐘預測的「4147年」相比，僅過約12年就提早1427年。

吉田今年公布數據受去年日本出生人數僅75萬8631人、連續8年減少的影響。而日本目前總和生育率為1.26，遠低於維持人口所需的2.07。

談到日本出生數下降的原因，吉田認為，「在長期持續經濟不景氣的日本，因收入低而無法結婚生子的年輕人增加」，有必要改善生育環境。他說，對策包括提供兒童醫療費和餐費免費等減輕家長負擔、男性也能申請育嬰留職停薪、實現夫妻「雙薪共養」的社會，及延長退休 時間10年和讓育嬰假能請三至五年等。