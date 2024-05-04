拜登稱印度排外阻礙成長 印外長反駁：經濟沒衰退

印度外交部長蘇杰生。（歐新社）

印度 「經濟時報」（The Economic Times）今天報導，美國總統拜登 日前稱印度「排外」阻礙經濟成長，印度外交部長蘇杰生則駁斥他的說法，稱國內經濟「沒有衰退」。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天在經濟時報主辦的一場會議上強調，印度經濟「沒有衰退」，且歷史上一直都是相當開放的社會。

蘇杰生說道：「這就是為何我們有『公民法修正案』（Citizenship Amendment Act），為陷入困境的人們敞開大門…我認為我們應該向有需要來到印度、有權來到印度的人們開放。」

他指的是2019年印度通過公民法修正案，准許因受迫害而逃離鄰國的移民 獲得印度公民權。

本週稍早，拜登（Joe Biden）宣稱中國、日本及印度的「排外」（xenophobia）心理阻礙各自經濟成長，還說移民有助於美國經濟發展。

國際貨幣基金（IMF）上個月預測，亞洲三大經濟體中國、日本及印度今年的成長，跟去年相比將有所放緩。

國際貨幣基金也預估，美國今年經濟成長率為2.7%，略優於去年的2.5%。許多經濟學家將這項樂觀的預測部分歸因於移民提升美國勞動力。