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錫克教領袖命案 加拿大逮捕3印度男子控謀殺

中央社溫哥華3日綜合外電報導
3名印度人涉嫌尼賈爾命案。(路透)
3名印度人涉嫌尼賈爾命案。(路透)

加拿大警方今天逮捕3名印度男子，指控他們去年謀殺錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），並持續調查他們是否與印度政府有關係。

綜合法新社和路透社報導，45歲的尼賈爾去年6月在加拿大溫哥華（Vancouver）郊區的錫克廟外中彈身亡。數月後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說有情資顯示印度政府特工涉案，引發兩國外交危機。

印度駁斥這些指控「荒謬」，並做出激烈回應，一度限制對加拿大公民核發簽證，並迫使加拿大政府撤離外交官。

今天被捕的3名印度人中有2人22歲，1人28歲。他們遭控一級謀殺和共謀，涉嫌在尼賈爾遇害當天擔任槍手、駕駛人及把風者。

警方在加拿大西部亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓市（Edmonton）逮捕他們，預定6日前將人送抵卑詩省 （British Columbia）。

警方在記者會上說，3人都已在加拿大待了3到5年。

加拿大警方表示，先前曾與美國執法單位合作，但未提供更多細節，並暗示可能會拘捕更多人。

加拿大皇家騎警（RCMP）凶殺案調查組表示，這項調查並未就此結束，「我們知道可能有其他人涉及這起命案，我們還在致力尋找並逮捕這些人」。

尼賈爾1997年移居加拿大，2015年成為加拿大公民，生前因主張錫克族在印度旁遮普省（Punjab）獨立建立「哈利斯坦國」（Khalistan）而被印度當局通緝。

加拿大 印度 皇家

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