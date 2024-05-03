南韓獲北韓恐攻情資 調升5使領館警戒等級

南韓外交部2日調高5處駐外外交機構的恐襲預警，指情報顯示北韓可能發動恐襲；圖為北韓領導人金正恩今年3月視察火砲演習。（美聯社）

南韓 外交部2日宣布，情報機構接獲北韓 試圖攻擊南韓駐外外交人員的情資，在4級制恐攻預警中，將5個大使館 和總領事館從原本一級「關注」上調至三級「警戒」；這5個駐外機構分別是駐柬埔寨大使館、駐寮國大使館、駐越南大使館、駐俄羅斯海參崴總領事館、駐中國瀋陽總領事館。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國家情報院2日表示，近日獲得多項情報指出，北韓計畫近期在中國、東南亞、中東等地針對南韓外交人員及公民發起恐攻。據悉，北韓已派遣特務至前述國家，監視南韓在當地的外交機構並伺機而動。

南韓情報部門分析，北韓發動恐攻的動機，與近日北韓駐外人員「脫北」案例增加有關。由於北韓開始召回長期派駐海外人員，促使從事外交、貿易工作者及留學生等菁英階層人士接連「脫北」。

南韓國情院研判，北韓負責監管駐外人員的外交機構幹部及國家保衛省等部門為推諉責任，向最高領導人金正恩虛報情況，稱是外部因素導致「脫北」頻仍，因此北韓當局企圖對南韓外交人員展開「報復性」攻擊。

北韓政府控制的媒體則批評，所謂的恐攻指控是在美國領導下對華府的敵人進行抹黑。

南韓恐攻預警分為4級，從低到高分別是「關注」、「注意」、「警戒」、「嚴重」，其中「警戒」於恐攻可能性相當高時發布。

另據韓聯社報導，南韓統一部官員2日表示，經確認，朝鮮近期拆除的開城工業園區外部一處設施為參與韓朝經濟合作項目的韓企所有。

該官員表示，該建築由參與韓朝經濟合作項目的韓企另行獲得政府對朝項目批准後投資建造，與開城工業園區有所不同，並稱，在開城工業園區正常運轉期間，該建築從未被啟用。

此外，隨著聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，聯合國49個國家和歐盟當地時間1日發表聯合聲明，呼籲建立新機制監督對北韓的制裁。

NHK、韓聯社報導，在俄羅斯否決延長安理會北韓制裁委員會專家小組任期的決議後，這個負責調查北韓違反制裁行為的專家小組於4月30日結束並解散。

美國駐聯合國大使湯瑪斯．葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）當天在紐約聯合國總部與其他49個成員國代表發表聯合聲明時表示，為應對北韓非法研發大規模殺傷性武器（WMD）和彈道飛彈，有必要探索客觀、獨立的分析方法，期待與其他成員國攜手合作，實現此目標。

就設立監督機構一事，湯瑪斯．葛林斐德表示，目前正在研討多個可行方案，並與日韓兩國緊密協商。