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印尼總統佐科威會見李顯龍 期待接班人加強合作

中央社／雅加達29日專電
印尼總統佐科威（右）和新加坡總理李顯龍在印尼茂物總統行宮會面時向媒體揮手致意。（美聯社）
印尼總統佐科威（右）和新加坡總理李顯龍在印尼茂物總統行宮會面時向媒體揮手致意。（美聯社）

印尼總統佐科威今天在茂物總統行宮會見新加坡總理李顯龍，2人的接班人普拉伯沃和黃循財也參與會議。雙方都期待，接班人繼續加強合作。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在茂物總統行宮，與新加坡總理李顯龍舉行非正式領導人會議，並在會後舉行聯合記者會。

「羅盤報」（Kompas）報導，佐科威在會議中提出多項投資機會，包括在肯德爾工業園（Kendal Industrial Park）設置紡織廠，以及在巴淡島隆莎園區（Nongsa Digital Park）建立數據中心。

佐科威表示，希望新加坡能支持印尼在新首都「努山塔拉」（Nusantara）建造太陽能發電的計畫。他透露，目前已有29家新加坡公司有意投資新首都。

他說：「我感謝29家新加坡公司有意投資新首都，希望能夠支持新首都發電廠的建設計畫。」並補充，將繼續支持向新加坡出口電力的計劃，其中包括支持綠色產業的投資。

「時代報」（Tempo）報導，佐科威與李顯龍在會議中討論政治、國防、綠色經濟的投資機會、文化和東協等議題。

另外，參與會議的還包括印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）和將接任新加坡總理的黃循財。

佐科威說：「今年印尼和新加坡將有新的領導人。我相信，我們將繼續加強合作。」

這場會議是佐科威與李顯龍最後一次以國家領導人的身份舉行會議。李顯龍將在5月15日交棒給副總理兼財政部長黃循財；佐科威則將在10月結束總統任期，由普拉伯沃接任。

安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，李顯龍表示，他相信兩國的密切關係將持續至下屆政府。

他說：「我很高興佐科威總統和我將良好的雙邊關係『傳遞』給我們的繼任者，我確信，普拉伯沃和黃循財會繼續將這種關係提升到更高的水平。」

新加坡 投資 印尼

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