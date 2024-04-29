日眾院補選 自民黨3席全丟 岸田內閣蒙陰影

日本自民黨在眾議員補選3席全丟，可能影響首相岸田文雄（中）執政。（路透）

日本眾議院 因議員去世、辭職等因素，三個選區28日舉行眾議員 補選投開票，自民黨在二個選區沒有推出候選人不戰而敗，唯一有推出人選的島根一區敗給立憲民主黨 ，立憲民主黨在另二個選區也勝出，三席全勝。

2021年的眾議院選舉，自民黨在這3個選區全勝，這次全部丟掉將給岸田政權造成打擊，也可能影響首相岸田文雄執政及解散眾議院的策略。

岸田文雄擔任自民黨總裁（黨主席）將於今年9月任期屆滿。岸田原本的盤算是，6月將開始實施所得稅等定額減稅措施，在拉抬內閣支持率後，能在9月的總裁選舉順利連任。不過這次眾議院3選區補選全敗，可能給岸田內閣蒙上陰影。

自民黨幹事長茂木敏充晚間在自民黨總部召開記者會表示，由於之前爆發派閥政治獻金醜聞，「自民黨正在遭受嚴格審查，對此將虛心接受，並致力於恢復選民的信賴」。

茂木敏充表示，有關未來施政，他列舉物價高漲、日圓疲軟等問題，表示「需要時間來做出適當應對」，「全黨必須團結起來面對問題。」一起受訪的選舉對策委員長小渕優子表示，「我比任何人都感受到自己的責任重大」、「將對選舉結果進行徹底分析，為下次選舉做準備。」

補選的三個選區原本都是自民黨籍眾議員，不過自民黨唯一推出候選人的是島根一區，結果敗選，另外二區因醜聞影響支持度沒推候選人，不戰而敗，最終三個選區全都丟掉。

眾議院島根一區因自民黨前眾議長細田博之去世舉行補選，由自民黨55歲的新人、公明黨推薦的前財務省官員錦織功政，對決最大在野黨立憲民主黨58歲的前國會議員龜井亞紀子，最終由龜井勝出。

東京十五區眾議員柿澤未途因違反公職選舉法被判有罪辭職，因此補選。這次共有九人參選，包括48歲、「五體不滿足」一書作家乙武洋匡。

這區由於競爭激烈，批評政府的票與支持自民黨的選票都被分散，最後由獲得共產黨支持、立憲民主黨的37歲新人酒井菜摘勝出。

長崎三區則是因82歲的自民黨前眾議員谷川彌一因募款收回扣未如實登載事件辭職而補選。這區只有立憲民主黨和日本維新會二名候選人競爭，最終由立憲民主黨的山田勝彥獲勝。