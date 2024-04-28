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國務院：布林肯將訪以色列和約旦

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國務院：布林肯將訪以色列和約旦

中央社／愛爾蘭善農28日綜合外電報導
美國國務卿布林肯進行到5月1日的中東訪問期間將走訪以色列和約旦。（美聯社）
美國國務卿布林肯進行到5月1日的中東訪問期間將走訪以色列和約旦。（美聯社）

國務院宣布，國務卿布林肯進行到5月1日的中東訪問期間將走訪以色列和約旦。美國、以色列兩國領袖稍早曾就釋放人質談判進行商討。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）專機今天為已經宣布的沙烏地阿拉伯行程而在愛爾蘭加油，國務院官員於期間證實他將走訪上述兩國。

國際持續針對以軍停止在加薩走廊展開攻勢，以換取人質獲釋一事展開外交磋商。國務院是在拜登總統和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）就相關談判進行通話之後，宣布這項行程。

埃及、卡達和美國過去數月以來一直試圖斡旋，盼能再度達成停火。

拜登也就以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）可能的軍事行動重申其憂心。逾150萬巴勒斯坦人避難尚未遭到以軍地面入侵的拉法，內唐亞胡則一再矢言派兵進入當地。

國務院尚未宣布布林肯訪以色列和約旦的細節。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）稍早在宣布訪沙烏地的聲明中指出，布林肯將致力於停火事宜，但同時表示，「擋在巴勒斯坦人民和停火之間的就是（巴勒斯坦伊斯蘭激進運動）哈瑪斯（Hamas）」。

國務院 以色列 布林肯

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