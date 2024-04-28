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強化台梵連結 駐教廷使館走訪義國九大教堂祈福

中央社／台北28日電

為強化台灣與梵蒂岡連結，駐教廷大使館近日發起「為台灣人民祈福 、為世界和平祈禱」活動，前往羅馬城外9個知名天主教堂參加彌撒，凸顯台梵間追求和平、正義、人權等共享價值。

影片來源：臉書

駐教廷大使館在官方臉書表示，這是使館第二次發起「九日敬禮」祈福活動，主要走訪羅馬鄰近城市的知名教堂，第一站是阿西西（Assisi）的聖方濟各聖殿，今天則完成最後一站祈福活動，來到龐貝（Pompei）的玫瑰聖母聖殿，每站都帶來特殊感動。

使館表示，選擇阿西西聖方濟各聖殿作為首站，因為1986年時，前教宗聖若望保祿二世（Pope Saint John Paul II）曾邀請世界各宗教代表到亞西西，共同為世界和平祈禱，此後跨宗教和平訴求就被稱為「亞西西精神」。

祈福第三站選擇的義大利東部洛雷托（Loreto）聖家聖殿，也與台灣有深刻淵源，因為該聖殿目前在全世界只有兩座由教廷授權的「復刻聖殿」，其中一座在捷克，另一座就在台灣苗栗頭屋的耶穌瑪麗亞聖心修女會院內。

祈福第五站前往馬切拉塔（Macerata）的聖喬治教堂。使館引述，聖喬治教堂主教在講道時特別盛讚，台灣努力活出民主與自由，展現堅強韌性，如今成為亞洲民主典範，值得所有人敬佩與保護，「台灣的奮鬥，正與象徵正義主保的聖喬治不謀而合。」

第六站前往義大利中部拉奎拉（L'Aquila），使館表示，地震牽絆了拉奎拉與台灣的共同記憶，拉奎拉曾在2009年4月6日發生大地震，教堂內部現仍存放紀念309名罹難者的聖堂，許多古蹟的重建工程也持續在拉奎拉各處進行著。

駐教廷使館今天完成第二波九日敬禮祈福活動，使館人員表示，盼藉詳細介紹各教堂典故，讓更多台灣民眾認識友邦教廷與天主教信仰，也讓許多無法親自到義大利朝聖的台灣教友，跟著走一趟心靈巡禮，未來將持續規劃推出第三波教堂祈福活動。

義大利 方濟各 大使館

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