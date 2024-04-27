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從「爆買」到「爆入學」 日小學外籍學童爆增 東京這地區成新中國城

記者雷光涵／即時報導
中國爸媽在社群分享一定要讓孩子到日本東京文京區的「3S1K」念書，指的是該區的4間學力水準高的公立名校。非新聞當事人。（路透）
中國爸媽在社群分享一定要讓孩子到日本東京文京區的「3S1K」念書，指的是該區的4間學力水準高的公立名校。非新聞當事人。（路透）

中國人一度流行在日本爆買，如今旅居東京的中國人熱中把孩子送進文京區的公立小學，日本媒體形容為「爆入學」。

為孩子尋找良好學區，東京知名文教區、文京區吸引中國移民家庭的目光。社群上，爸媽分享一定要讓孩子到文京區的「3S1K」念書，指的是該區的4間學力水準高的公立名校。包括區立的誠之小學、窪町小學、昭和小學與千駄木小學。

朝日電視台採訪文京區教育委員會得知，區內公立小學在這5年間，外國籍兒童增加一倍，有389人，當中有一句日文都不會的外國小孩。

以中國人為主要服務對象的仲介公司說，該公司有九成客人是中國人，為孩子的教育環境來諮詢。每個月大約30幾組。他們要求物色地址從「幾丁目到幾丁目」的物件，非某所公立小學不讀，否則就不買了。帶孩子來日本念小學的中國夫妻說，中國的補習、作業太多，沒時間玩，從小學一路補到中學。日本的環境比較適合孩子，負擔小。

此外，朝日電視台發現足立區現在是東京新的中國城，10年前在這裡約8700名中國人，今年約1萬6800人。卡拉OK、美容院都有中文看板，華裔的超市老板說，他的店有七成是中國顧客。餐廳的品項與日本的中華料理店不一樣，都是到地的中國菜色，也不會依日本的喜好調味。常客說，在這吃飯像回到家。

日本 移民家庭 學區

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