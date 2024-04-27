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南韓N號房翻版…小學狼師誘拍近2000部未成年性影像 百人受害

編譯徐榆涵／即時報導
南韓2020年「N號房」事件主謀趙周彬。(路透資料照片)
南韓2020年「N號房」事件主謀趙周彬。(路透資料照片)

南韓一名30多歲小學教師近期被控曾於6年間對百餘名未成年下手，拍攝1900多件性剝削影片，甚至還性侵少女，遭判刑13年、限制兒少相關機構就業10年以及80小時的性暴力治療，可說是2020年「N號房」性剝削事件翻版。

南韓2020年「N號房」事件不僅受害人數眾多，更包括許多未成年人，引發社會高度關注。無獨有偶，首爾一名小學教師近日被控在2015年2月至2021年1月間，透過網路社群接觸10多歲的少女們，引導指示她們拍攝性影像並製成性剝削影片。

被告持有多達1910部性剝削影片，受害者多達121人，大多是小學、國中女學生。此外，還對一名13歲少女進行性暴力。

被告一審被判處有期徒刑15年，二審過程中，檢方在公訴狀中追加嫌疑並指出「除了所謂N號房、博士房事件之外，犯罪性質很難比這起案件更加惡劣了」，將判決增至18年刑期。

然而最高法院審理後認為，南韓懲處兒童青少年性剝削影像的法條是2020年6月新設，檢方追加起訴的嫌疑是在立法前發生的犯罪，因此不適用。最終，最高法院刑事3庭於25日判處被告13年有期徒刑，80小時性暴力治療，限制兒少相關機構就業10年。

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