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威尼斯入城費亂象 500居民示威埋怨這些事

編譯徐榆涵／綜合26日電
QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時。圖為旅客排隊接受檢查。歐新社
QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時。圖為旅客排隊接受檢查。歐新社

義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5元（歐元、下同，約5.3美元）入城費，以緩解過度旅遊問題，但新規上路第一天就亂象叢生，不僅旅客困惑和不熟悉，連當地居民也被迫跟著排隊接受檢查，導致有500位居民不滿上街抗議。

衛報報導，威尼斯於當地時間25日上午8時半起，向入城不過夜的一日遊旅客收取5歐入城費，至7月中旬一共29天，但新規上路首日似乎進展不順，當天威尼斯聖露西亞車站（Santa Lucia）一團亂，部分旅客不知道需要繳交費用，也有人不會使用系統，等待由現場人員指導操作。

來自愛爾蘭的遊客麥肯娜（Yvonne McKenna）說，她知道過夜可以豁免，但不知道出示住宿證明是不夠的，所以她和丈夫就在現場花了10分鐘上網登記。

來自英國的遊客里德爾（Natalie Liddell）則認為，5歐元並不會讓遊客望之卻步。甚至還有人壓根沒注意到這項新措施。

旅客支付入城費用後就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。

QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時，違規旅客將面臨50至300歐元的罰款，外加10歐元的規費。

儘管當地居民、通勤族或學生有豁免權，但也必須排隊出示QR code以接受檢查證明，令不少民眾批評不切實際，讓生活更加不方便。

另外也有批評人士認為，威尼斯是全球第一個需要付費進入的城市，開創全球先例，也違反義大利憲法和歐洲自由遷徙的原則。

但也有旅客對此表示同情，一名來自捷克布拉格的遊客嘉娜（Jana Plevova）支持這筆費用，「為了保護這裡的美景和建築，花5歐元並不算多。」

義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元入城費。圖為旅客在威尼斯聖馬可廣場...
義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元入城費。圖為旅客在威尼斯聖馬可廣場上拍照。（路透）
義大利威尼斯當地民眾25日抗議入城費制度。（路透）
義大利威尼斯當地民眾25日抗議入城費制度。（路透）
義大利威尼斯當地民眾25日抗議入城費制度。（路透）
義大利威尼斯當地民眾25日抗議入城費制度。（路透）
旅客入城前支付費用就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或...
旅客入城前支付費用就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。（歐新社）

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