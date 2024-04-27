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日本小鎮受夠遊客沒規矩 富士山熱將架網遮住

編譯中心／綜合26日電
日本山梨縣富士河口湖町一間Lawson便利商店常吸引大批遊客拍攝。（中央社）
日本山梨縣富士河口湖町一間Lawson便利商店常吸引大批遊客拍攝。（中央社）

由於大批外國觀光客的惡劣行為引起強烈不滿，日本山梨縣富士河口湖町將在當地一處人氣打卡點設置一道巨大的黑色屏障，阻擋遊客拍攝富士山。

富士河口湖町官員26日說，最快下周開始設置這道2.5公尺高、20公尺長的網子，「很遺憾我們不得不這麼做，因為有些觀光客不守規矩」，例如亂扔垃圾、無視交通規則等。

繼京都藝伎區居民今年禁止遊客踏入私人巷弄後，這是日本針對「觀光公害」（overtourism）最新的直接行動。

造訪日本的外國觀光客人數創下新高紀錄，今年3月單月遊客數首度超過300萬人次。

在旅遊勝地富士河口湖町，有很多角度可以拍攝日本第一高峰富士山。

但有一處地點特別受歡迎，因為雄偉的富士山正好出現在一間Lawson便利商店後方。

不願具名的富士河口湖町官員說，基於富士山與便利商店的視覺對比，很多人在社群媒體上提到這裡日本味十足，因此成為熱門拍照地點。

他說，大批遊客擠在便利商店旁的人行道上，多數都不是日本觀光客。

由於觀光客們無視交通號誌和保全人員再三警告，富士河口湖町決定祭出最後手段：設置巨大屏障。

此舉也是為了保護鄰近一家牙科診所不受觀光客打擾。

官員說，遊客有時未經同意就把車停在診所旁，甚至還有遊客為了拍攝絕頂美照，不惜爬上診所屋頂。

官員說，富士河口湖町也不希望事情變成這樣，但目前計畫維持這道屏障，直到情況改善。

自各國陸續取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管制措施後，赴日旅遊人數就開始激增，日本政府也努力招攬遊客。但並非所有人都樂見此一發展，例如京都人就抱怨愛拍照的觀光客騷擾盛裝打扮的藝伎。

觀光 日本 社群媒體

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