聯合國塑膠公約談判 企業遊說類似碳移除的塑膠信用額度

以石化公司為首的大型塑膠生產商和商業團體正在遊說，聯合國塑膠公約能允許減少塑膠廢棄物可換算成信用額度。（美聯社）

英國金融時報報導，以石化公司為首的大型塑膠生產商和商業團體正在遊說，希望本周在加拿大談判的聯合國塑膠公約能設立像碳權一樣的金融機制，企業回收垃圾廢棄物得以換算成信用額度。但環保組織擔心這會給焚燒廢棄物之類的不當解決方案提供資金。

總部設在美國華府 的環境境補償登記和認證機構Verra，贊成將補償機制納入具法律約力的塑膠公約。該機構並辦活動，與世界銀行一起推廣「與減塑掛鉤的債券 」。

金融時報的報導提及法國食品巨擘達能（Danone）支持具法律約束力且有雄心抱負的塑膠公約。達能正在印尼 進行研究，能否經過Verra認證，將塑膠信用額度作為解決廢棄物問題的整體方案其中一環。

但印尼環保組織Nexus3基金會創辦人Yuyun Ismawati指出，補償機制恐使企業提供資金給具破壞性的不當解決方案，例如焚燒塑膠。

非營利運動組織Break Free from Plastic的一項研究也發現，菲律賓首個塑膠補償計畫資料庫Plastic Credit Exchange裡有86%的項目，是透過焚燒產生信用額度。